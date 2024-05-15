Водопад Учан-Су в Крыму закрывают для посещения

«В связи с выполнением работ по расчистке склонов от мусора и опасно нависающих камней эколого-просветительский объект Ялтинского горно-лесного заповедника водопад Учан-Су будет закрыт для посещения», — сказано в сообщении.
Уточняется, что работы назначены на 15 и 16 мая, а уже с 17 мая объект возобновит работу в прежнем режиме.
Ранее сообщалось, что в связи с проведением ремонтных работ с 13 мая по 31 июля в ночное время будут полностью перекрывать участок трассы Бахчисарай — Ялта от водопада Учан-Су до плато Ай-Петри.