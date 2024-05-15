Какой сегодня праздник: 15 мая

Сегодня отмечают такой важный праздник, как Международный день семьи. Соответствующая резолюция была принята ООН в 1993 году. Семья — это основа современного общества и государства. Цель праздника — привлечь внимание общественности к проблемам семей и укрепить семейные ценности.