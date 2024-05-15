Какой сегодня праздник: 15 мая

Что интересного произошло 15 мая
Сегодня в мире отмечают Международный день климата. Сохранение климата — одна из глобальных проблем, которые сегодня стоят перед человечеством. Глобальное потепление, естественные катаклизмы, изменение погодных условий на планете — все это ведет к ухудшению климата Земли.
Напомним, в конце апреля генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш призвал мировых лидеров к действиям в борьбе с глобальным потеплением.
«Глобальная температура поднялась на 1,2 градуса по Цельсию, что приближает к порогу катастрофы. Мы на грани пропасти», — сказал он в ходе климатического саммита.
Сегодня отмечают такой важный праздник, как Международный день семьи. Соответствующая резолюция была принята ООН в 1993 году. Семья — это основа современного общества и государства. Цель праздника — привлечь внимание общественности к проблемам семей и укрепить семейные ценности.
А еще сегодня День московского метрополитена. 15 мая 1935 года, ровно в 7 часов утра, прошло торжественное открытие первой линии Московского метрополитена, которая соединила любимые места отдыха горожан — Сокольники и Парк культуры.
Сегодня Московский метрополитен протянулся на 295 километров и состоит из 12 линий. В его состав входит также монорельсовая дорога, и он способен перевозить более 9 000 000 человек ежедневно.
«Какая-то мистика». Тайна мозаик в московском метро.
15 мая свой праздник — День лакоманьяка — отмечают представительницы прекрасного пола, увлечённые маникюром и коллекционированием лаков для ногтей. Именно их именуют лакоманьяками, или лакоманами.
Исторические события 15 мая в мире
1875-й — землетрясение в Колумбии, длившееся всего 45 секунд, унесло жизнь 16 тысяч человек. Одновременно с землетрясением произошло извержение вулкана, расположенного рядом с городом Кокуто;
1905-й — основан город Лас-Вегас в штате Невада, США;
1928-й — впервые появился мультипликационный герой Микки Маус;
1940-й — в США в продаже появились нейлоновые чулки;
2001-й — произошел «Инцидент с CSX 8888». В штате Огайо неуправляемый поезд, среди грузов которого были опасные химикаты, за два часа проследовал 66 миль (106 километров). В 2010 году инцидент лег в основу сценария фильма «Неуправляемый».
Исторические события 15 мая в Казахстане
1992-й — на основании подписанного в Ташкенте договора о коллективной безопасности (ДКБ) создана ОДКБ;
1992-й — на базе комплекса бывшего Семипалатинского испытательного полигона создан Национальный ядерный центр и Агентство по атомной энергии Республики Казахстан;
2006-й — на территории Алматинского завода керамики открылся I Казахстанский керамический симпозиум «Художник и город». Цель — полноценное возрождение древних керамических традиций в Казахстане;
2013-й — в Нью-Йорке путем подписания Совместного коммюнике на уровне постоянных представителей Республики Казахстан и Содружества Доминики при ООН между двумя странами установлены дипломатические отношения.
Дни рождения знаменитостей 15 мая в мире
В 1859 году родился Пьер Кюри — французский физик, лауреат Нобелевской премии;
в 1891 году родился Михаил Булгаков — русский писатель, драматург, театральный режиссер и актер;
в 1938 году родилась Мирей Дарк — французская актриса. Известна отечественному зрителю по фильму «Высокий блондин в черном ботинке». В течение 15 лет была гражданской женой Алена Делона;
в 1940 году родилась Светлана Светличная — советская и российская актриса, известная своими ролями в фильмах «Бриллиантовая рука», «17 мгновений весны» и «Место встречи изменить нельзя»;
в 1980 году родилась Анастасия Сланевская (более известная как Слава) — российская певица и актриса, известная съемками в фильме «Параграф 78»;
в 1987 году родился сэр Энди Маррей, британский теннисист, двукратный олимпийский чемпион, экс-первая ракетка мира, победитель 3 турниров Большого шлема.
Кто родился 15 мая в Казахстане
В 1922 году родилась Хиуаз Доспанова — первая казахская женщина-летчик Великой Отечественной войны, штурман-стрелок. Халық Қаһарманы (Народный Герой) Республики Казахстан;
в 1947 году родился Нуртай Абыкаев — государственный деятель, президент некоммерческого акционерного общества «Отандастар қоры»;
в 1965 году родилась Гульшара Абдыкаликова — экс-аким Кызылординской области;
в 1984 году родилась Алия Юсупова — казахстанская гимнастка, мастер спорта международного класса по художественной гимнастике.
День смерти знаменитостей 15 мая в мире
В 2002 году умерла Татьяна Окуневская — актриса театра и кино, заслуженная артистка РСФСР;
в 2005 году умерла Наталья Гундарева — актриса театра и кино, народная артистка России;
в 2008 году умер Уиллис Лэмб — американский физик, лауреат Нобелевской премии (1955);
в 2012 году умер Карлос Фуэнтес — мексиканский писатель-романист и эссеист.
15 мая в православном календаре
Православная церковь вспоминает день перенесения святых мощей братьев-великомучеников князей Бориса и Глеба. Также чтит память святителя Афанасия Великого, архиепископа Александрийского.
День ангела
Сегодня День ангела празднуют Борис, Глеб, Давид, Зоя, Роман.