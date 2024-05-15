Ричмонд
+15°
облачно, небольшой дождь
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В Ростове 15 мая ожидается дождь

Температура воздуха нагреется лишь до 16.

Сейчас в Ричмонде: +15° 3 м/с 99% 752 мм рт. ст. +16°

По данным ростовского гидрометцентра, в донской столице в среду, 15 мая, временами ожидаются дожди. Температура воздуха днем нагреется лишь до 16, а ночью опустится до 9. Ветер усилится до 4 м/с.

В регионе ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Ветер усилится до 6−14 м/с, местами порывы до 15−18 м/с. Температура воздуха днём составит 13… 18. Ночью температура опустится до 7… 12, местами до 4.

Кроме того, высокая пожароопасность (4 класс) ожидается местами в северо-западных, северо-восточных и юго-восточных районах. А в центральных районах, в Приазовье, местами в северо-западных, северо-восточных и южных районах ожидается чрезвычайная пожароопасность (5 класс).