В Ростове 15 мая ожидается дождь

Кроме того, высокая пожароопасность (4 класс) ожидается местами в северо-западных, северо-восточных и юго-восточных районах. А в центральных районах, в Приазовье, местами в северо-западных, северо-восточных и южных районах ожидается чрезвычайная пожароопасность (5 класс).