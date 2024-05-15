Российская биатлонистка Шнейдер будет выступать за сборную Беларуси

Ранее спортсменка вышла замуж за белорусского биатлониста Максима Воробья.
Тренер сборной Тюменской области Максим Кугаевский заявил, что рассчитывал на Шнейдер в команде в течение еще одного сезона — до получения ею гражданства.
«Но после встречи Ксении и Максима с президентом Федерации биатлона Беларуси Андрианом Цибульским молодыми людьми было принято решение о срочном переходе».
Ксении Шнейдер 24 года. В прошедшем сезоне она выступала за команду Тюменской области и не занимала призовых мест в личных гонках.
По итогам общих зачетов Кубка России и Кубка Содружества биатлонистка вошла в двадцатку сильнейших.
Ранее в российскую сборную по биатлону перешла белоруска Елена Кручинкина. Кручинкина уже выступала за российскую команду, а в сборную Беларуси она перешла вместе со своей сестрой Ириной в 2018 году. В минувшем году она вышла замуж, но о возможном декрете еще не сообщалось.