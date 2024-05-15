Российская биатлонистка Шнейдер будет выступать за сборную Беларуси

Ранее в российскую сборную по биатлону перешла белоруска Елена Кручинкина. Кручинкина уже выступала за российскую команду, а в сборную Беларуси она перешла вместе со своей сестрой Ириной в 2018 году. В минувшем году она вышла замуж, но о возможном декрете еще не сообщалось.