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Российская биатлонистка Шнейдер будет выступать за сборную Беларуси

МИНСК, 14 мая — Sputnik. Российская биатлонистка Ксения Шнейдер будет выступать за Беларусь, об этом сообщают профильные СМИ.

Источник: Sputnik.by

Ранее спортсменка вышла замуж за белорусского биатлониста Максима Воробья.

Тренер сборной Тюменской области Максим Кугаевский заявил, что рассчитывал на Шнейдер в команде в течение еще одного сезона — до получения ею гражданства.

«Но после встречи Ксении и Максима с президентом Федерации биатлона Беларуси Андрианом Цибульским молодыми людьми было принято решение о срочном переходе».

рассказал тренер.

Ксении Шнейдер 24 года. В прошедшем сезоне она выступала за команду Тюменской области и не занимала призовых мест в личных гонках.

По итогам общих зачетов Кубка России и Кубка Содружества биатлонистка вошла в двадцатку сильнейших.

Ранее в российскую сборную по биатлону перешла белоруска Елена Кручинкина. Кручинкина уже выступала за российскую команду, а в сборную Беларуси она перешла вместе со своей сестрой Ириной в 2018 году. В минувшем году она вышла замуж, но о возможном декрете еще не сообщалось.