Какой сегодня день: 15 мая

Знаете ли вы, что 15 мая родился легендарный русский писатель Михаил Булгаков? О том, чем еще ознаменовано 15 мая, — в справке Sputnik.
Что произошло 15 мая
В 1928 году в мультфильме Plane Crazy впервые появился мультипликационный герой по имени Микки Маус.
В 1930 году американка Эллен Черч стала первой в мире стюардессой.
В 1940 году в Америке впервые в продаже появились нейлоновые чулки.
Кроме того, 15 мая отмечается День лакоманьяка — женщины, увлекающейся коллекционированием лаков для ногтей, и Международный день семей.
Кто родился 15 мая
Живописец Виктор Васнецов (1848−1926).
Белорусский драматург Владислав Голубок (1882−1937).
Писатель Михаил Булгаков (1891−1940).
Актриса Людмила Касаткина (1925−2012).
Политик Мадлен Олбрайт (1937−2022).
Актриса Светлана Светличная (1940).
Музыкант Майк Олдфилд (1953).
15 мая в православном календаре
В этот день православные чтут память святителя Афанасия Великого, святых мучеников Бориса и Глеба, святителя Афанасия Сидящего, благоверного и равноапостольного царя Бориса.
Именины
15 мая именины у Романа, Давида, Глеба, Бориса, Афанасия и Зои.