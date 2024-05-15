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Какой сегодня день: 15 мая

Этот день является 136-м в григорианском календаре. До конца года остается 230 дней.

Источник: Мэрия Хабаровска

Знаете ли вы, что 15 мая родился легендарный русский писатель Михаил Булгаков? О том, чем еще ознаменовано 15 мая, — в справке Sputnik.

Что произошло 15 мая

В 1928 году в мультфильме Plane Crazy впервые появился мультипликационный герой по имени Микки Маус.

В 1930 году американка Эллен Черч стала первой в мире стюардессой.

В 1940 году в Америке впервые в продаже появились нейлоновые чулки.

Кроме того, 15 мая отмечается День лакоманьяка — женщины, увлекающейся коллекционированием лаков для ногтей, и Международный день семей.

Кто родился 15 мая

Живописец Виктор Васнецов (1848−1926).

Белорусский драматург Владислав Голубок (1882−1937).

Писатель Михаил Булгаков (1891−1940).

Актриса Людмила Касаткина (1925−2012).

Политик Мадлен Олбрайт (1937−2022).

Актриса Светлана Светличная (1940).

Музыкант Майк Олдфилд (1953).

15 мая в православном календаре

В этот день православные чтут память святителя Афанасия Великого, святых мучеников Бориса и Глеба, святителя Афанасия Сидящего, благоверного и равноапостольного царя Бориса.

Именины

15 мая именины у Романа, Давида, Глеба, Бориса, Афанасия и Зои.