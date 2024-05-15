Что можно и нельзя делать в день Бориса и Глеба 15 мая, которых называют Сеятели

По традиции, 15 мая было принято устраивать ярмарки, на которых пытались продать товары как можно выгоднее. Это связано с хорошими продажами в будущем. Кроме того, рекомендуется оказать помощь тем, кто в ней нуждается. Предки верили, что это обещает достаток на протяжении года.