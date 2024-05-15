Что можно и нельзя делать в день Бориса и Глеба 15 мая, которых называют Сеятели

Православная церковь 15 мая вспоминает святых Бориса и Глеба. В народе принято отмечать день Бориса и Глеба. Есть еще одно название — Сеятели. Оно возникло из-за того, что с 15 мая сеяли теплолюбивые растения.
Что нельзя делать 15 мая
Не рекомендуется пересчитывать деньги после заката, так как могут возникнуть финансовые проблемы. Запрещено в кошелек вместе с деньгами класть чеки. Предки верили, что указанное может спровоцировать лишние расходы. Нельзя тратить все деньги. Это связано с тем, что в скором времени их придется просить.
Что можно делать 15 мая
По традиции, 15 мая было принято устраивать ярмарки, на которых пытались продать товары как можно выгоднее. Это связано с хорошими продажами в будущем. Кроме того, рекомендуется оказать помощь тем, кто в ней нуждается. Предки верили, что это обещает достаток на протяжении года.
Согласно приметам, ясное небо на восходе указывает на дождливое лето. В том случае, если поют соловьи, то уже в ближайшее время наступить летняя погода. Если 15 мая ветрено и холодно, то ждали прохладного лета.