Маск комиксом объяснил причину падения трафика на сайте Reuters

20 февраля политолог, экс-журналист The New York Times Джон Вароли заявил о том, что свободе СМИ на Западе угрожают вещи похуже цензуры: власти «нападают на всех, кто осмеливается задавать вопросы», потому что боятся, что фальшивость их нарратива о ситуации в Донбассе станет широко известна.