Он изобразил это в виде комикса.
В посте за 14 мая в соцсети Х он разместил комикс из трех картинок, якобы иллюстрирующий кадровую политику новостного агентства. На картинках рисованные человечки ведут диалог: «Расскажите нам о себе». — «Я тупица». — «Вы приняты». Последняя картинка — человечки пожимают руки, а над ними табличка Reuters.
Через час после этого поста Макс сделал репост с графиком, иллюстрирующим резкое падение трафика на сайт агентства.
«Агентство Reuters умирает. За последние семь месяцев посещаемость веб-сайта сократилась почти на 50%», — сказано в посте.
Миллиардер критикует СМИ и Reuters не впервые. В марте Маск заявил в соцсети о том, что «традиционные СМИ лгут так же легко, как дышат, Reuters сейчас является худшим из них».
18 апреля Маск выразил намерение профинансировать национальную кампанию по сбору подписей в защиту первой поправки к Конституции США, которая гарантирует свободу слова.
12 марта Маск предрек усиление цензуры в США в случае запрета соцсети TikTok в стране. Он опасается, что тогда президент США Джо Байден получит полномочия запрещать не только приложения, но и сайты.
20 февраля политолог, экс-журналист The New York Times Джон Вароли заявил о том, что свободе СМИ на Западе угрожают вещи похуже цензуры: власти «нападают на всех, кто осмеливается задавать вопросы», потому что боятся, что фальшивость их нарратива о ситуации в Донбассе станет широко известна.