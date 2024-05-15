Блинкен спел в баре Киева песню о красно-бело-синих флагах на улицах

Имеется в виду флаг США. В песне подвергается критике политика Джорджа Буша-старшего. Янг написал ее в 1989 году, после того, как сорвался тур его группы The Restless по СССР, на что гитарист сказал: им придется продолжать «зажигать в свободном мире». Эта фраза стала названием песни.