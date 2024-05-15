Ночь музеев в Воронеже 2024: программа праздника, расписание мероприятий

Воронеж 18 мая присоединится к Всероссийской акции «Ночь музеев». Тема культурного проекта в этом сезоне — «Из поколения в поколение. Семейные реликвии» — посвящена Году семьи. «Комсомолка» собрала путеводитель мероприятий по культурным учреждениям. Воронежцев ждут детективы, квизы, мастер-классы, литературные встречи. Не все из них пройдут именно в вечернее время — некоторые начнутся еще днем. Многое — бесплатно.
КУДА СХОДИТЬ НА НОЧЬ МУЗЕЕВ В ВОРОНЕЖЕ
МУЗЕЙ БУНИНА.
Бунинский музей начнет акцию с 16.00 и будет работать до полуночи.
16.00, 23.00 самостоятельный осмотр экспозиции.
18.00 детский сеанс караоке «У нас сегодня с мамой культурная программа» от писательницы Марии Дюженковой.
19.00 творческая встреча «В кругу друзей»: участники поделятся историями о своих семейных реликвиях.
20.00 концерт «Волшебный саксофон в саду Бунина» в музейном дворике: в исполнении саксофониста Дениса Лоскутова и вокалистки Елены Кисловой прозвучат известные джазовые композиции.
21.00 программа «Игра в слова, или Загадки экзотизмов»: участники познакомятся со значениями иноязычных слов, которые Иван Бунин использовал в своих произведениях.
22.00 литературная игра «Рождение — не есть мое начало…»: экскурс в родословную, знакомство с именами и творческим наследием представителей рода Буниных, разговор о традициях и привычках семьи писателя.
ДОМ-МУЗЕЙ НИКИТИНА.
Акция пройдет с 16.00 до 0.00.
18.00 и 23.00 самостоятельный осмотр экспозиции.
18.00 театрализованная экскурсия «Рассказы тетушки Маланьи». В музейном дворике у инсталляции «Постоялый двор» расскажут о предметах быта на постоялом дворе XIX века, о фактах биографии Ивана Никитина.
19.00 литературная мастерская «Буквы перышком писать»: об истории появления чернил, чернильниц, палочек для письма и перьевых ручек, участники посмотрят старинные прописи и напишут пером и чернилами послания своим близким. 20.00 семейный квест «Загадка буквы Ъ». Участники узнают, как случилось, что твердый знак остался без звука, исчезал из алфавита и снова возвращался в русский язык.
20.30 пешеходная экскурсия «Все о той весне» с рассказом о биографии Ивана Никитина, его любви к Наталье Матвеевой, чтением стихов, посвященных ей.
21.00 творческий вечер автора-исполнителя Олега Пожарского «Лексикон это вам не лепрекон»:. прозвучат песни на стихи Никитина, Набокова, Лермонтова и других поэтов, чьи юбилеи празднуют России в 2024 году.
22.00 игровая программа «Как играли наши предки»: участники узнают правила игр «Баклуши», «Бирюльки» и «Колечко».
МУЗЕЙ-УСАДЬБА ВЕНЕВИТИНОВА.
Акция пройдет с 18.00 до 22.00.
18.00 программа «Геральдика: загадка белого единорога» познакомит детей с тайнами геральдического мастерства, ребята создадут фамильный герб и придумают семейный девиз.
18.00 экскурсия «Родной, семейный кров»: гости познакомятся с дворянскими взаимоотношениями на примере семьи Дмитрия Веневитинова.
18.00 в парке музея-усадьбы можно приобщиться к дворянским забавам на свежем воздухе: участники узнают правила игр «крокет» и «серсо».
19.00 музыкальный салон «Мотивы пушкинской поры»: на старинном рояле сыграют произведения композиторов, в чьем творчестве отразился дар поэта — Моцарта, Чайковского и других.
20.00 вечер у камина «Живет в веках любовь и верность»: лирические песни и романсы под аккомпанемент гитары в атмосфере XIX века.
21.00 программа «Когда-то в детские далекие года» расскажет о семейных историях Веневитиновых и графов Виельгорских. Фрагменты писем Михаила Веневитинова, его воспоминания и фортепианные произведения «оживут» в каминном зале.
21.45 в партерной зоне музея можно посмотреть мультимедийное шоу «Этот вальса звук прекрасный».
МЕЩАНСКАЯ УПРАВА (ул. Плехановская, 3).
Акция продлится с 18.00 до 23.00.
18.00 поэтический дворик «Мы родом из детства…»: воспоминаниями в стихах о своем детстве, семейными историями поделятся воронежские поэты Валентин Нервин, Зоя Колесникова, Иван Щелоков, Галина Умывакина, Сергей Рыбкин, Надежда Третьякова.
19.00 мастер-класс «Видна птица по полету»: участники изготовят птичек из фетра под руководством мастериц народного промысла, а также узнают секреты создания изделий из ткани, лозы, декупажа под пословицы и поговорки о пернатых.
19.00 самостоятельный осмотр экспозиции с музыкальным сопровождением.
20.30 театрализованная программа «В гости к Мухе-цокотухе»: вспоминая сюжет известной детской сказки Корнея Чуковского, ребята узнают необычные факты из истории предметов прошлого столетия, вспомнят правила этикета, а также увидят музейное собрание насекомых и бабочек.
20.30 программа «Семейный круг Андрея Платонова»: участники узнают о жизни семьи Платонова в Ямской слободе, его детстве, семейных традициях, оказавших влияние на творчество самобытного писателя. В завершении программы покажут фильм по рассказу Платонова «В прекрасном и яростном мире».
21.30 музыкально-поэтический концерт «И тебе я в песне отзовусь…». Участники — воронежские поэты, музыканты, авторы-исполнители: Ева Зайцева, Иларион Прасолов, Федор Умрихин, Игорь Костюченко, Светлана Медведева, Наталья Иванова, Людмила Булавкина, Маша Назаренко, Константин Зайцев и группа Voices.
ДОМ ТЮРИНЫХ.
Акция продлится с 18.00 до 21.00.
18.00 литературная игра «Поэтический городок»: в дворике музея для ребят организуют разные станции. Путешествие начнется с «Вокзала радости». Ребята посетят «Школу вдохновения», «Лесопарк впечатлений» и «Площадь детства». Выполняя различные задания, дети вспомнят стихи Самуила Маршака.
19.00 мастер-класс «Книга, которая всех подружила»: занятие посвящено творчеству советских детских поэтов. Ребята изготовят книжку-малышку, странички которой будут наполнены стихами любимых писателей и яркими иллюстрациями.
20.00 музейный детектив «Расследование в Курьерском поезде». Ребятам предстоит найти часть потерянного багажа некой Дамы, разгадывая зашифрованные послания, загадки и ребусы.
МУЗЕЙ-КВАРТИРА МОРДАСОВОЙ.
Акция продлится с 18.00 до 22.00.
18.00 самостоятельный осмотр экспозиции.
18.00 концерт детских фольклорных коллективов «Матаня», «Шутейница» и других в Кольцовском сквере «Как у наших у воротьев».
18.30 «Театральный компот». Театр костюма «Вдохновение» покажетя «Боярско-княжескую коллекцию», сотрудники киношколы дадут мастер-класс для начинающих актеров. Ребята поучаствуют в съемках эпизодов фильмов «Иван Васильевич меняет профессию», «Москва слезам не верит», «Большая перемена».
19.30 творческие мастерские «Народная кукла» и «Музейный калейдоскоп»: изготовление кукол «Берегиня для воина», «Северная», памятных сувениров.
19.30 «Библиочас в музее». Презентация книги «Детский фольклор Воронежской области». Лекция с игровым и песенным мастер-классом.
21.00 программа «Ой, Матаня? Барыня!»: музыкальная экскурсия с историями о художественном мире частушки.
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ.
В рамках акции пройдет два проекта.
«Профессиональные династии» — выступят представители семей, которые продолжают дело своих предков.
«Семейная родословная» — желающие могут составить свою родословную.
МУЗЕЙ ИМЕНИ КРАМСКОГО.
«Крамской» будет работать с 14.00 до 23.00. В этот день можно бесплатно посетить постоянную экспозицию, а также временные выставки «Агитпоезд: воронежский маршрут. К 90-летию области», «Свое измерение», «Возрожденная коллекция» и «Античность в графике русских художников» в режиме.
ВОРОНЕЖСКИЙ ЗАПОВЕДНИК.
С 17.00 до 21.30 посещение заповедника бесплатное. Программа пройдет на нескольких площадках. Музей «Воронежский заповедник в годы Великой Отечественной войны».
На Центральной площади:
17.00 встреча клуба воронежских посткроссеров: общение, обмен и подписание открыток, рассказ «Туристический штамп» от Пономаревой Татьяны 17.30 мини-квест «От буквы до цифры».
18.00 мастер-класс.
18.00 лекторий «Из поколения в поколение».
20.00 прослушивание пластинок и чаепитие.
Музей природы:
17.00, 18.00, 20.00 бесплатное посещение музея.
17.30, 19.30 экскурсия об истории экспонатов музея.
Бобровый городок:
17.00 бесплатное посещение объектов.
17.30, 18.00 экскурсия по ретрокабинету Лаврова.
16.00 работа ярмарки изделий народных мастеров — территория перед Бобровым городком.
Музей Пескова.
С 17.00 бесплатное посещение музея.
Музей пожаров:
17.00 бесплатное посещение музея.
Экологическая тропа «Черепахинская»:
С 19.00 орнитологическая экскурсия по экотропе «Малая Черепахинская» с главным научным сотрудником Петром Венгеровым. Старт экскурсии от флагштоков у административного здания.
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК «КОСТЕНКИ».
Здесь праздник начнется в полдень.
12.00 лекция-практикум «Оживший каменный век»: слушатели узнают, как изготавливались каменные и костяные орудия верхнего палеолита, а также об экспериментах в археологии. В конце занятия — практическая часть: использование реплик орудий, идентичных археологическим находкам.
13.00 мастер-класс «Живопись каменного века»: участники узнают о техниках и технологиях, которые использовались при создании первобытных произведений искусства, и даже сами попробуют свои силы в роли художников эпохи палеолита.
13.30 пешая экскурсия «Костенки без палеолита». Участники увидят хорошо сохранившееся здание земской школы, волостную избу, домовой храм, памятники погибшим в годы войны и место, где, предположительно, находилась средневековая крепость Костенск, основанная в 1642 году.
15.00 тематическая экскурсия «Из поколения в поколение. Музейные реликвии». Посетители узнают о главных реликвиях музея-заповедника «Костенки» и истории развития культуры музеев в России, о том, для чего они нужны даже в век стремительного развития цифровых технологий и почему вполне вероятна вторая волна «музейного бума».
18.00 театрализованная экскурсия «Оживший каменный век». Воронежцам покажут обновленную экспозицию музея и сосредоточат внимание на основных артефактах прошлого — предметах, без которых невозможно представить себе палеолит. Воронежцы узнают удивительные факты о каменном веке "из первых уст.
19.00 блиц-экскурсии по экспозиции музея-заповедника. Сотрудники музея расскажут про археологические находки, сделанные во время костенковских изысканий, про воссозданные жилища и быт людей времен палеолита, про флору и фауну каменного века, факты о течении жизни предков и о том, какие обычаи окружали их тысячи лет назад.
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК «ДИВНОГОРЬЕ».
В Дивногорье акция пройдет на нескольких площадках. Мероприятия стартуют в полдень.
Малая сцена возле подворья (пер. Дивный, 27):
12.30 концерт ансамбля «Звонница».
13.00 выступление ансамбля «Удалые ложкари».
13.30 концерт детских ансамблей «Фантазия» и «Праздник».
14.15 выступление ансамбля казачьей песни «Донские зори».
14.40 концерт ансамбля «Придонье».
16.00 спектакль театра «Антракт» «Свадебные сезоны».
17.00 выступление студентов Воронежского музыкального колледжа имени Ростроповичей.
18.00 концерт ансамбля «Воронежские девчата».
18.35 выступление хореографического ансамбля «Задоринка».
19.00 концерт ансамбля «Лискинские узоры».
На подворье:
13.00 мастер-класс «Узоры хохломы».
15.00 этнографическая свадьба.
Археологический парк:
14.00 запуск воздушных змеев «Праздник Ветра» (берите с собой).
Пещерный комплекс в Больших Дивах:
с 19.30 бесплатное посещение.