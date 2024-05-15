Ночь музеев в Воронеже 2024: программа праздника, расписание мероприятий

19.00 блиц-экскурсии по экспозиции музея-заповедника. Сотрудники музея расскажут про археологические находки, сделанные во время костенковских изысканий, про воссозданные жилища и быт людей времен палеолита, про флору и фауну каменного века, факты о течении жизни предков и о том, какие обычаи окружали их тысячи лет назад.