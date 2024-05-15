За последние 30 лет от жары ежегодно гибли 150 тыс. человек

Исследователи пришли к такому выводу в рамках проекта, нацеленного на изучение социальных и экономических последствий волн жары, которые возникали в последние три десятка лет в 750 различных точках на поверхности Земли, расположенных в 43 странах и регионах мира. Ученые проекта всесторонне проанализировали то, как периоды аномально сильной и длительной жары влияли на избыточную смертность в этих уголках планеты.