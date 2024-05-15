За последние 30 лет от жары ежегодно гибли 150 тыс. человек

«До этого времени социоэкономические последствия волн жары изучались по их влиянию на отдельные регионы Земли. Проведенный нами анализ показывает, что волны жары повышают уровень смертности, но при этом они по-разному затрагивают разные регионы планеты. Это необходимо учитывать при планировании мер по адаптации и минимизации рисков на всех уровнях госуправления», — заявил профессор университета.
Исследователи пришли к такому выводу в рамках проекта, нацеленного на изучение социальных и экономических последствий волн жары, которые возникали в последние три десятка лет в 750 различных точках на поверхности Земли, расположенных в 43 странах и регионах мира. Ученые проекта всесторонне проанализировали то, как периоды аномально сильной и длительной жары влияли на избыточную смертность в этих уголках планеты.
Получив расчеты, ученые пришли к выводу, что общее число смертей в мире выросло примерно на 1% в промежутке между 1990 и 2019 годами в результате пагубного влияния волн жары на здоровье и самочувствие людей. В результате экстремальных погодных условий ежегодно погибали более 150 тыс. человек, что немаловажно, эти потери были очень неравномерно распределены по миру.
В частности, сильнее от жары страдали жители Италии, Греции, Мальты, а также страны Восточной Европы и арабского мира, Нигерии, Чада и государств Южной Азии. В некоторых этих государствах, в том числе в Молдове, Украине, Греции и Кувейте, уровень смертности возрос на 2,4−2,6% в результате действия волн жары, причем во многих странах этот показатель продолжает повышаться на 8−30% с каждым последующим десятилетием.
Эта информация, как надеются ученые, поможет властям наиболее подверженных волнам жары регионов и стран разработать и принять меры, которые будут нацелены на борьбу с последствиями аномальной жары и экстремальных погодных явлений.