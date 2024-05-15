Россиянам раскрыли причины снижения цен на ОСАГО

«Цена полиса ОСАГО в первом квартале 2024 года уменьшилась на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составила 6,8 тысяч рублей. Причины заключаются в постепенном уменьшении числа ДТП и конкуренции компаний за безаварийных владельцев автомобилей», — пишет газета «Известия» со ссылкой на данные «Сравни».