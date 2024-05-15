Что произошло в Хабаровском крае к утру 15 мая

13 мая в Хабаровском крае произошло ДТП, погибли два человека. Автомобиль Suzuki Escudo на большой скорости столкнулся с припаркованным грузовиком HINO, что привело к сильным повреждениям автомобиля. Пассажир, находившийся в автомобиле, получил серьезные травмы, но врачи борются за его жизнь. Ни один из участников аварии не был пристегнут ремнями безопасности.
В Комсомольске произошел пожар в жилом доме. Погиб 56-летний мужчина и собака. Пожарные справились с огнем в течение часа. При осмотре места происшествия было обнаружено много окурков, что может указывать на курение, как причину пожара.
14 мая в Хабаровске автобус с пассажирами врезался в грузовик, в результате чего семь человек получили серьезные травмы и были доставлены в больницу. Авария случилась из-за того, что водитель автобуса не соблюдал безопасную дистанцию до грузовика. Полиция и прокуратура проводят проверку обстоятельств аварии и работы компании, осуществляющей перевозку пассажиров.