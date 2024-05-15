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Дожди ослабнут: какая погода будет в Хабаровском крае 15 мая

В среду, 15 мая, в Хабаровском крае ожидается пауза в затяжном периоде дождей.

Сейчас в Ричмонде: +17° 4 м/с 82% 754 мм рт. ст. +17°
Источник: Mail.ru

В большинстве населённых пунктов осадки прекратятся ко второй половине дня. Такой прогноз опубликовали синоптики Дальневосточного гидрометцентра.

В Хабаровске днём +14…+16 градусов, к ночи похолодает до +1…+3 градусов. С утра небольшой дождь, днём без существенных осадков. Ветер западный, 9−14 м/с.

В Комсомольске-на-Амуре днём +12…+14 градусов, к ночи похолодает до +1…+3 градусов. С утра кратковременный дождь, днём небольшой дождь. Ветер юго-западный, 2−7 м/с.

В Вяземском днём +14…+16 градусов. С утра небольшой дождь, после обеда без существенных осадков. Ветер западный, 6−11 м/с.

В Советской Гавани днём +12…+14 градусов, к ночи похолодает до +1…+3 градусов. С утра небольшой дождь, днём без существенных осадков. Ветер юго-западный, 2−7 м/с.

В Николаевске-на-Амуре днём +9…+11 градусов, к ночи похолодает до +2… +4 градусов. С утра без существенных осадков, днём небольшой дождь. Ветер северо-западный, 3−8 м/с.

В Охотске днём +6…+8 градусов, ночью возможны слабоотрицательные температуры. Без осадков. Ветер северо-западный, 6−11 м/с.