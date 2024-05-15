Шестерых мигрантов выдворят из РФ после рейда в Новосибирске

В отношении шести из них были составлены административные протоколы по части 1.1 статьи 18.8 КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации».