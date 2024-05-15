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Шестерых мигрантов выдворят из РФ после рейда в Новосибирске

Документы проверили почти у 50 иностранцев.

Источник: ГУ МВД

В Ленинском районе Новосибирска правоохранители провели рейд по выявлению нелегальных мигрантов во вторник, 14 мая.

В ходе оперативного мероприятия документы проверили у 47 иностранных граждан.

В отношении шести из них были составлены административные протоколы по части 1.1 статьи 18.8 КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации».

«Нарушители помещены в специальное учреждение временного содержания иностранных граждан ГУ МВД России по Новосибирской области для последующего выдворения за пределы Российской Федерации», — говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД по региону.

Андрей Иванов