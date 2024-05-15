Снова достаем зонты: в Новосибирске после жары похолодает до +14

По Новосибирской области похолодает радикально: ночью до +8, местами до 0…+5, днем — до +13…+18. Ночью в отдельных районах пройдут кратковременные, по юго-востоку местами сильные дожди с грозами. Днем будет преимущественно без осадков, по юго-востоку небольшие, местами умеренные дожди.