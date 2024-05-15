Снова достаем зонты: в Новосибирске после жары похолодает до +14

После недельного тепла в Новосибирске снова резко похолодает. Разница с предыдущим днем 13 градусов. Сразу за почти тридцатиградусной жарой днем 15 мая будет всего +14…+16 градусов и пасмурное небо.
— Будет облачно, кратковременный, ночью местами сильный дождь, гроза, днем местами небольшой дождь. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью до 18 метров в секунду, — сообщает Западно-Сибирский УГМС.
По Новосибирской области похолодает радикально: ночью до +8, местами до 0…+5, днем — до +13…+18. Ночью в отдельных районах пройдут кратковременные, по юго-востоку местами сильные дожди с грозами. Днем будет преимущественно без осадков, по юго-востоку небольшие, местами умеренные дожди.