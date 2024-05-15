Порывистый ветер до 20 м/с придет в Иркутскую область 15 мая

Накануне Иркутскую область посетили по-настоящему жаркие дни, а уже 15 мая для сибиряков есть новые хорошие новости — за окном будет еще жарче, чем вчера. Однако, как это обычно бывает с погодой в Приангарье, не все так просто и в этот знойный день придется выдержать дожди и порывистый ветер. Об этом рассказали синоптики из иркутского гидрометцентра.