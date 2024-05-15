Порывистый ветер до 20 м/с придет в Иркутскую область 15 мая

Накануне Иркутскую область посетили по-настоящему жаркие дни, а уже 15 мая для сибиряков есть новые хорошие новости — за окном будет еще жарче, чем вчера. Однако, как это обычно бывает с погодой в Приангарье, не все так просто и в этот знойный день придется выдержать дожди и порывистый ветер. Об этом рассказали синоптики из иркутского гидрометцентра.
— В регионе будет облачно и с небольшими осадками в виде дождя. В пасмурную погоду можно рассчитывать на +13…+18 на термометре. Впрочем, в ясное время суток удача улыбнется жителям области, и температура будет держаться на уровне +23…+28 градусов. А вот северу Катангского района повезет меньше, там ожидается +8…+13, кроме того в Приангарье возвращается сильный ветер, нужно быть готовым к порывам от 15 до 20 м/c, — рассказывают специалисты.
Областную столицу ветер на этот раз обойдет стороной, правда такого нельзя сказать про дождь. Впрочем, он будет легким, а температура воздуха в городе 15 мая +23…+25 градусов.
Между тем, в МЧС Иркутской области сообщили о высокой пожароопасности лесов в большинстве районов 15 мая. Она достигла высокого и чрезвычайного уровня.