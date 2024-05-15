Купить просрочку в продуктовых магазинах в Хабаровском крае стало сложнее

С 1 мая 2024 года на кассах в торговых сетях Хабаровского края заработал разрешительный режим, предотвращающий реализацию просроченной продукции. Сотрудники краевого Минпромторга проверили как работает эта система, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».



Система следит за продажей молочной продукции и бутилированной воды. В регионе данный режим введен на кассах 2,7 тыс магазинов, реализующих продукцию из молока и 2,9 тыс магазинов, продающих упакованную воду.





— Внедрение разрешительного режима позволяет блокировать продажи просроченных и нелегальных товаров на кассе, что дает уверенность жителям края в том, что на полках магазинов находятся качественные продукты. В режиме онлайн кассовое программное обеспечение обращается к системе маркировки «Честный знак» по каждому коду маркировки. Если по данным из системы маркировки продажа товара запрещена, программное обеспечение уведомляет об этом продавца. При этом время обслуживания на кассе не увеличится, т.к. система обрабатывает запрос за 1,5 секунды — рассказали в министерстве промышленности и торговли края. Пока разрешительный режим действует в торговых сетях, имеющих больше 50 торговых объектов. Но уже с 1 сентября режим распространится на всех продавцов.



Как напомнили в министерстве, с 1 сентября 2022 года запрещена продажа молочной продукции без маркировки, кроме продуктов крестьянско-фермерских хозяйств. В регионе действуют 11 предприятий, маркирующих свои молочные товары.



Данные о продаже продукции поступают в систему «Честный знак» и каждый потребитель может проверить информацию о приобретаемом товаре — сроке годности, производителе и составе через соответствующее мобильное приложение.