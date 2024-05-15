Ричмонд
+17°
дождь
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Всем по домам прятаться? Противное погодное явление «взбесило» жителей Владивостока

«Уже и машину на улице не оставишь», — поделились пользователи в соцсетях.

Сейчас в Ричмонде: +17° 3 м/с 88% 754 мм рт. ст. +17°
Источник: PrimaMedia.ru

Жителей Владивостока возмутило очередное неприятное погодное явления. Пользователи в соцсетях рассказали, что сегодня ночью прошел «песочный» дождь, который оставил массу грязных следов на припаркованных автомобилях, сообщает ИА PrimaMedia.

По словам подписчиков, из-за этих осадков многие автомобили, припаркованные на улице, на утро оказались сильно грязными. Как подчеркнули горожане, машину в этот период мыть практически бесполезно.

В комментариях к публикации приморцы продолжили активно обсуждать увиденное:

«Всем по домам прятаться? Так и одежду не отстираешь»; «Бесит просто, когда май начнется нормальный»; «Уже и машину на улице не оставишь».