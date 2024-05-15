Всем по домам прятаться? Противное погодное явление «взбесило» жителей Владивостока

Жителей Владивостока возмутило очередное неприятное погодное явления. Пользователи в соцсетях рассказали, что сегодня ночью прошел «песочный» дождь, который оставил массу грязных следов на припаркованных автомобилях, сообщает ИА PrimaMedia.
По словам подписчиков, из-за этих осадков многие автомобили, припаркованные на улице, на утро оказались сильно грязными. Как подчеркнули горожане, машину в этот период мыть практически бесполезно.
В комментариях к публикации приморцы продолжили активно обсуждать увиденное:
«Всем по домам прятаться? Так и одежду не отстираешь»; «Бесит просто, когда май начнется нормальный»; «Уже и машину на улице не оставишь».