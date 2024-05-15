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В Новосибирской области опровергли информацию об укусе подростка змеёй

В управлении ветеринарии отметили, что их в районе нет.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирской области опровергли информацию о том, что 14-летнего мальчика укусила ядовитая змея. Информация об этом появилась в соцсетях. Инцидент произошел якобы в Чановском районе недалеко от деревни Север.

— Первый раз о таком слышу. Предполагаю, что эта информация недостоверна. Змей в районе у нас нет. Они обитают обычно там, где болота и трясины. Это Кыштовский, Венгеровский район. У нас даже ужей не обнаруживали, — рассказал КП-Новосибирск Александр Дворцов, руководитель управления ветеринарией Чановского района Новосибирской области.

Также он отметил, что миграция змей в их район невозможна.

— У нас не те климатические условия для того, чтобы они у нас жили, — уточнил Александр Сергеевич.

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