В Новосибирской области опровергли информацию об укусе подростка змеёй

— Первый раз о таком слышу. Предполагаю, что эта информация недостоверна. Змей в районе у нас нет. Они обитают обычно там, где болота и трясины. Это Кыштовский, Венгеровский район. У нас даже ужей не обнаруживали, — рассказал КП-Новосибирск Александр Дворцов, руководитель управления ветеринарией Чановского района Новосибирской области.