В Новосибирске участникам СВО увеличили выплаты до 400 тыс руб

По данным пресс-службы «Интерфакс», в Новосибирской области единовременная выплата военнослужащим-контрактникам увеличилась до 400 тысяч рублей с 1 января 2024 года.
«В том числе до 205 тысяч рублей увеличена региональная единовременная выплата, предоставляемая из бюджета Новосибирской области», — передали в сообщении.
Также уточняется, что единовременная выплата при заключении контракта из федерального бюджета составляет 195 тысяч рублей, а ежемесячное денежное довольствие при заключении контракта — от 210 тысяч рублей.
Напомним, что в Новосибирске комбат «Веги» Панфёров прокомментировал назначение нового министра обороны РФ Белоусова.