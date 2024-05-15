В российских школах сегодня пройдут тренировочные ЕГЭ

Подобные тренировки проводятся ежегодно перед началом экзаменов, отмечает с своем telegram-канале Рособрнадзор.
Тренировка будет проведена по русскому языку, английскому языку (раздел «Говорение») и информатике.
В ходе тренировки будет протестирована техническая готовность пунктов проведения экзаменов, отработаны действия организаторов и технических специалистов при проведении ЕГЭ, а выпускники получат возможность потренироваться в выполнении экзаменационных работ по контрольным измерительным материалам 2024 года.
Основной период ЕГЭ 2024 года пройдет с 23 мая по 5 июля.