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В российских школах сегодня пройдут тренировочные ЕГЭ

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Всероссийское тренировочное мероприятие перед началом основного периода ЕГЭ пройдет сегодня, 15 мая. В нем будет задействовано 4 958 экзаменационных пунктов из 87 регионов, около 198 тысяч организаторов и более 395 тысяч выпускников.

Источник: krao.ru

Подобные тренировки проводятся ежегодно перед началом экзаменов, отмечает с своем telegram-канале Рособрнадзор.

Тренировка будет проведена по русскому языку, английскому языку (раздел «Говорение») и информатике.

В ходе тренировки будет протестирована техническая готовность пунктов проведения экзаменов, отработаны действия организаторов и технических специалистов при проведении ЕГЭ, а выпускники получат возможность потренироваться в выполнении экзаменационных работ по контрольным измерительным материалам 2024 года.

Основной период ЕГЭ 2024 года пройдет с 23 мая по 5 июля.

образование