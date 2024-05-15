В российских школах сегодня пройдут тренировочные ЕГЭ

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Всероссийское тренировочное мероприятие перед началом основного периода ЕГЭ пройдет сегодня, 15 мая. В нем будет задействовано 4 958 экзаменационных пунктов из 87 регионов, около 198 тысяч организаторов и более 395 тысяч выпускников.