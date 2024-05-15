Челябинской области предрекли три влажных года

Ближайшие три года, по мнению ученого, которое цитирует издание «Губерния», в Челябинской области будут влажными. Уровень воды в южноуральских водоемах будет подниматься, станет более ветрено, поэтому реже будут устанавливаться режимы неблагоприятных погодных условий. Связано это, по словам Пестряковой, с тем, что на смену меридиональной циркуляции северных и южных ветров на Южном Урале, которая приносила жаркую и сухую погоду в регион, приходит западная циркуляция. За счет цикл «сухости» сменится циклом «влажности».