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Синоптики назвали дату, когда в Омск вернётся жаркая погода

Теплее станет уже к этим выходным.

Сейчас в Ричмонде: +17° 3 м/с 88% 754 мм рт. ст. +17°
Источник: Om1.ru

По данным Обь-Иртышского УГМС, после заморозков в Омскую область вновь вернётся тепло. Напомним, по ночам температура воздуха в отдельных районах опускается до −2, местами до −5 градусов.

Но уже с сегодняшнего дня, 15 мая, начнётся потепление. Существенных осадков не ожидается, температура ночью всё ещё будет опускаться до 0… +5 градусов, местами до −5, но днём будет относительно тепло — до +16.

В пятницу, 17 мая, температура воздуха повысится до +16… +21 градуса, но днём пройдёт кратковременный дождь.

Согласно долгосрочному прогнозу погоды на сайте Gismeteo, тепло сохранится в субботу, 18 мая, а с воскресенья снова вернутся дожди и похолодание. Настоящая жара до +25 градусов тепла наступит только к концу следующей недели.