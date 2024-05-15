Синоптики назвали дату, когда в Омск вернётся жаркая погода

По данным Обь-Иртышского УГМС, после заморозков в Омскую область вновь вернётся тепло. Напомним, по ночам температура воздуха в отдельных районах опускается до −2, местами до −5 градусов.
Но уже с сегодняшнего дня, 15 мая, начнётся потепление. Существенных осадков не ожидается, температура ночью всё ещё будет опускаться до 0… +5 градусов, местами до −5, но днём будет относительно тепло — до +16.
В пятницу, 17 мая, температура воздуха повысится до +16… +21 градуса, но днём пройдёт кратковременный дождь.
Согласно долгосрочному прогнозу погоды на сайте Gismeteo, тепло сохранится в субботу, 18 мая, а с воскресенья снова вернутся дожди и похолодание. Настоящая жара до +25 градусов тепла наступит только к концу следующей недели.