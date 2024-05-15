Книжный шкаф для читающих красноярцев установили в озеро-парке «Октябрьский»

Произведения разных литературных жанров доступны любому прогуливающемуся по парку. Почитать книгу можно не только в парке, но и взять с собой домой. Это бесплатно. Главное — вернуть книжку на место, на полку в уличный шкаф.
Книги можно не только брать на прочтение, но и приносить свои произведения для «дружеского круговорота книг».
Как сообщают в соцсетях Красгорпарка, инициаторам проекта стал магазин книг и канцелярии «Сова»: «В первый год работы магазина часть его зала занимала небольшая библиотека, которая пользовалась большим спросом среди местных жителей. В честь трёхлетия со дня открытия магазина, было принято решение ознаменовать это событие установкой уличного книжного шкафа в озеро-парке и дать книгам новую жизнь».
Красноярцев просят бережно относиться к шкафу и книгам.