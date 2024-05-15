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Приметы на день Бориса и Глеба: что нельзя делать 15 мая 2024 года

В среду, 15 мая, вспоминают святых мучеников Бориса и Глеба.

Источник: МК.RU Челябинск

В среду, 15 мая, вспоминают святых мучеников Бориса и Глеба. В народном календаре эта дата также известна, как Соловьиный праздник.

Что можно делать 15 мая:

  • выкинуть все ненужное из кошелька и навести в нем порядок;
  • с этой даты начинаются посевные работы (сегодня начинали сеять огурцы, тыкву и кабачки);
  • также именно сегодня покупали мелких домашних животных;

Что нельзя делать 15 мая:

  • торговцам слишком сильно накручивать цены;
  • тратить все деньги;
  • считать деньги после заката;

Народные приметы:

  • соловьи всю ночь поют — день будет солнечным;
  • услышать песни соловья раньше, чем кукование кукушки — к счастливому лету;
  • кошка на улице крепко спит — к потеплению.