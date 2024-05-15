Приметы на день Бориса и Глеба: что нельзя делать 15 мая 2024 года

В среду, 15 мая, вспоминают святых мучеников Бориса и Глеба. В народном календаре эта дата также известна, как Соловьиный праздник.
Что можно делать 15 мая:
- выкинуть все ненужное из кошелька и навести в нем порядок;
- с этой даты начинаются посевные работы (сегодня начинали сеять огурцы, тыкву и кабачки);
- также именно сегодня покупали мелких домашних животных;
Что нельзя делать 15 мая:
- торговцам слишком сильно накручивать цены;
- тратить все деньги;
- считать деньги после заката;
Народные приметы:
- соловьи всю ночь поют — день будет солнечным;
- услышать песни соловья раньше, чем кукование кукушки — к счастливому лету;
- кошка на улице крепко спит — к потеплению.