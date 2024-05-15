Из сети. Жена прокурора затопленного Усть-Ишима обозначила жителей крысами

В реке Иртыш близ затопленного села Усть-Ишим в Омской области продолжает увеличиваться уровень воды. На данный момент до 15 сантиметров за сутки. Пик паводка ожидается в ближайшие 2−3 дня.
Пик же возмущения пострадавших, казалось, был достигнут несколько дней назад, когда чиновник облправительства назвал жителей села клоунами и призвал брать в руки лопаты. Но, нет.
На этот раз «отличилась» супруга прокурора терпящего бедствие Усть-Ишимского района. В своём обращении к односельчанам она не только призывала людей к совести — не писать гневные петиции на тему бездействия местных властей, но и позволила поставить в текст поста эмодзи в виде крысы, говоря об односельчанах — бюджетниках и работниках административного сектора сельского поселения, предложив всех их уволить.
Подробности в материале omsk.aif.ru.
«Будьте мудрее, сердечнее… “
“Вы реально считаете, что это то, что необходимо району сейчас? Ваша петиция против места, где вы живёте… Просто половина людей работают в администрации, бюджете и пишут на собственного главу и структуры, это потрясающе вырастить таких (эмодзи крысы) причём добрая половина работает без должного образования, уволила бы к … … собачим, чтобы язык и мозг работали сообща…”, — написала на своей личной страничке в одной из соцсетей Ирина Кузюкова — жена прокурора Усть-Ишимского района Михаила Кузюкова, закончив пост пожеланиями — “Будьте мудрее, сердечнее, помогайте людям”.
Коллегам-журналистам девушка рассказала, что три года живёт в Усть-Ишиме.
После публикации поста она столкнулась с угрозами в свой адрес от местных жителей.
«Для меня стало дикостью, что люди, которые работают в бюджетных организациях и в будущем будут получать муниципальные пенсии, еще недавно улыбались главе, а сейчас собирают подписи, чтобы его уволили. Главу мне просто по-человечески жаль. Что он должен был сделать? Воду эту выпить? А что должен был сделать мой супруг? Это же стихия, с ней работать просто невозможно. Я написала об этом пост и обозначила грызуна при помощи “эмодзи”, чтобы обозначить действия людей, которые начали уничтожать власть. А люди додумали, что я обозвала всех крысами. Я считаю, что люди не должны друг на друга вот так нападать и мериться, кого больше затопило. Теперь мне пишут угрозы, в духе “тварь, сдохни”, — пожаловалась Ирина, добавив, что сейчас находится в Омске — проходит практику в роддоме и сдаёт сессию в медуниверситете. А ещё напомнила, что занимается волонтёрством. Например, возила детям подарки в детдом, плела маскировочные сети “за ленточку” и недавно даже получила награду за содействие СВО.
«Все говорили, какая молодец, а теперь напали на меня», — расстраивается Кузюкова.
Разобрали на цитаты
«Смотрю мои фразы разбираются на цитаты…», — чуть позже появился следующий пост словоохотливой супруги усть-ишимского прокурора.
Ирина сетует, что читатели ухватились за крысу-эмодзи и стали воспринимать её пост не так, как она планировала.
Далее студентка сообщила, что учится уже 8-ой год. Вновь напомнив, что усть-ишимские «кадры занимают должности без положенного образования».
Про благородные дела её, якобы, знают жители села. И за них недавно была получена награда, что висит на груди будущего врача.
Девушка посоветовала всем, кто нападает на неё совершать благородные поступки молча, от сердца.
Пользователи сети и второй пост, судя по комментариям в сети, не оставили без внимания, но вновь поняли не совсем правильно, посоветовав Ирине самой воспользоваться собственной рекомендацией — молчать.