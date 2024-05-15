Из сети. Жена прокурора затопленного Усть-Ишима обозначила жителей крысами

«Для меня стало дикостью, что люди, которые работают в бюджетных организациях и в будущем будут получать муниципальные пенсии, еще недавно улыбались главе, а сейчас собирают подписи, чтобы его уволили. Главу мне просто по-человечески жаль. Что он должен был сделать? Воду эту выпить? А что должен был сделать мой супруг? Это же стихия, с ней работать просто невозможно. Я написала об этом пост и обозначила грызуна при помощи “эмодзи”, чтобы обозначить действия людей, которые начали уничтожать власть. А люди додумали, что я обозвала всех крысами. Я считаю, что люди не должны друг на друга вот так нападать и мериться, кого больше затопило. Теперь мне пишут угрозы, в духе “тварь, сдохни”, — пожаловалась Ирина, добавив, что сейчас находится в Омске — проходит практику в роддоме и сдаёт сессию в медуниверситете. А ещё напомнила, что занимается волонтёрством. Например, возила детям подарки в детдом, плела маскировочные сети “за ленточку” и недавно даже получила награду за содействие СВО.