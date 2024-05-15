Омский «Авангард» поддержал своего юного вратаря

В группе хоккейного клуба «Авангард» «Вконтакте» рассказали о том, как хоккеисты поддержали юного болельщика и воспитанника клуба.
После матча сборных Беларуси и России, который прошел 6 мая в омской G-Drive Арене, бывший игрок «Авангарда» Арсений Грицюк подарил омским болельщикам свою клюшку.
Инцидент попал на видео, ролик показали генеральному менеджеру «Авангарда» Антону Курьянову. И руководство клуба приняло решение поддержать расстроенного потерей юного болельщика.
В клубе выяснили его личность, и оказалось, что мальчик — воспитанник Академии «Авангарда» из команды 2013 года рождения, первый вратарь.
От лица клуба Антон Курьянов подарил ему новую клюшку — на этот раз специальную, для игры в воротах.
— Ребята, клюшек на всех нет, и мы не можем запретить нашим хоккеистам ими делиться. Хотелось бы, чтобы все было честно, без бойцовских баталий, — обратился к юным болельщикам Курьянов.