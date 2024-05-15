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Омский «Авангард» поддержал своего юного вратаря

Мальчику, которому не досталась сувенирная клюшка, подарили новую.

Источник: ХК "Авангард"

В группе хоккейного клуба «Авангард» «Вконтакте» рассказали о том, как хоккеисты поддержали юного болельщика и воспитанника клуба.

После матча сборных Беларуси и России, который прошел 6 мая в омской G-Drive Арене, бывший игрок «Авангарда» Арсений Грицюк подарил омским болельщикам свою клюшку.

За сувенир развернулась нешуточная борьба между двумя мальчишками, в итоге клюшка досталась более взрослому и сильному сопернику.

Инцидент попал на видео, ролик показали генеральному менеджеру «Авангарда» Антону Курьянову. И руководство клуба приняло решение поддержать расстроенного потерей юного болельщика.

В клубе выяснили его личность, и оказалось, что мальчик — воспитанник Академии «Авангарда» из команды 2013 года рождения, первый вратарь.

От лица клуба Антон Курьянов подарил ему новую клюшку — на этот раз специальную, для игры в воротах.

— Ребята, клюшек на всех нет, и мы не можем запретить нашим хоккеистам ими делиться. Хотелось бы, чтобы все было честно, без бойцовских баталий, — обратился к юным болельщикам Курьянов.