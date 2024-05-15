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Школьникам Иркутска помогут найти летнюю подработку на ярмарке вакансий

16 мая в рамках выставки-форума «Мир семьи. Страна детства» пройдет «Ярмарка вакансий летней занятости».

Источник: Соцсети

Иркутский филиал Кадрового центра поможет школьникам в возрасте от 14 до 18 лет найти подходящую работу на летние каникулы. Об этом сообщает Минтруд региона.

На ярмарке будут вакансии курьера по доставке товаров и документов, помощника в обеспечении делопроизводства компании, подсобного рабочего, рабочего по благоустройству территории, уборщика служебных и производственных помещений и другие виды работ, разрешенные для несовершеннолетних.

Ярмарка пройдет по ул. Ленина, 54.16 мая в рамках выставки-форума «Мир семьи. Страна детства» пройдет «Ярмарка вакансий летней занятости». Иркутский филиал Кадрового центра поможет школьникам в возрасте от 14 до 18 лет найти подходящую работу на летние каникулы. Об этом сообщает Минтруд региона.

На ярмарке будут вакансии курьера по доставке товаров и документов, помощника в обеспечении делопроизводства компании, подсобного рабочего, рабочего по благоустройству территории, уборщика служебных и производственных помещений и другие виды работ, разрешенные для несовершеннолетних.

Ярмарка пройдет по ул. Ленина, 54.

занятость