Школьникам Иркутска помогут найти летнюю подработку на ярмарке вакансий

Иркутский филиал Кадрового центра поможет школьникам в возрасте от 14 до 18 лет найти подходящую работу на летние каникулы. Об этом сообщает Минтруд региона.
На ярмарке будут вакансии курьера по доставке товаров и документов, помощника в обеспечении делопроизводства компании, подсобного рабочего, рабочего по благоустройству территории, уборщика служебных и производственных помещений и другие виды работ, разрешенные для несовершеннолетних.
Ярмарка пройдет по ул. Ленина, 54.16 мая в рамках выставки-форума «Мир семьи. Страна детства» пройдет «Ярмарка вакансий летней занятости». Иркутский филиал Кадрового центра поможет школьникам в возрасте от 14 до 18 лет найти подходящую работу на летние каникулы. Об этом сообщает Минтруд региона.
На ярмарке будут вакансии курьера по доставке товаров и документов, помощника в обеспечении делопроизводства компании, подсобного рабочего, рабочего по благоустройству территории, уборщика служебных и производственных помещений и другие виды работ, разрешенные для несовершеннолетних.
Ярмарка пройдет по ул. Ленина, 54.