Школьникам Иркутска помогут найти летнюю подработку на ярмарке вакансий

На ярмарке будут вакансии курьера по доставке товаров и документов, помощника в обеспечении делопроизводства компании, подсобного рабочего, рабочего по благоустройству территории, уборщика служебных и производственных помещений и другие виды работ, разрешенные для несовершеннолетних.