Что делать, если укусил клещ? Пять вопросов инфекционисту

На Южном Урале наступил сезон клещей. По данным регионального Роспотребнадзора, после укусов кровососущих в больницы обратились уже почти 2 400 южноуральцев. Как максимально обезопасить себя от тяжёлых последствий встречи с опасным членистоногим, что делать, если клещ всё-таки присосался, и после появления каких симптомов нужно срочно бежать в больницу, рассказала д.м.н., врач-инфекционист, профессор кафедры инфекционных болезней ЮУГМУ Алёна Конькова-Рейдман.
Почему укус клеща так опасен?
На Южном Урале из сотни исследованных клещей только 25% не содержат никаких патогенов. Кровососущий может быть инфицирован сразу несколькими возбудителями: примерно в 65% речь идёт о боррелиозе или болезни Лайма, ещё 27% содержат вирус клещевого энцефалита, около 6% — возбудитель моноцитарного эрлихиоза и около 2% — возбудитель гранулоцитарного анаплазмоза человека. Наиболее опасен из перечисленного клещевой энцефалит, потому что это потенциально летальная нейроинфекция.
Уровень летальности при клещевом энцефалите в Челябинской области крайне высок. В 2022 году регион по этому показателю вышел на второе место в Российской Федерации — врачи зафиксировали 10 летальных случаев (всего по России их было 60). К тому же на Южном Урале циркулирует особый субтип вируса — сибирский, который может вызывать тяжёлые клинические формы с поражением оболочек и вещества головного мозга.
Как вытащить клеща?
Известно, что клещ присасывается не сразу: ищет участки с наиболее тонкой кожей. Чаще всего это паховая, подмышечная область, волосистая часть головы. Присосавшегося клеща можно не сразу обнаружить — в слюне напавшей половозрелой самки содержатся анестетики, вещества, которые обезболивают и препятствуют свёртыванию крови. По мере питания самка увеличивается в размерах примерно в 60−120 раз, и тогда её уже сложно не заметить. Удалять клеща лучше в специализированном учреждении, в травмпункте. Членистоногое помещают в закрытую ёмкость, чтобы исследовать в лаборатории на четыре основных патогена.
Однако если клещ присосался за чертой города, в отдалённом населённом пункте, приходится удалять его самостоятельно. Делать это нужно очень осторожно. Следует надеть перчатки, если их нет, воспользоваться салфеткой, чтобы не прикасаться к клещу, и попытаться покрутить его — взять ближе к хоботку и провернуть буквально на два-три оборота, вращая вокруг оси. Можно удалять и с помощью нитки — тоже максимально приблизить её к хоботку кровососа и вытащить его раскачивающими движениями. Иногда в ранке остаётся головка клеща в виде чёрной точки — её извлекают, как занозу, продезинфицированной иглой.
Ни в коем случае нельзя капать на клеща масло или другие жидкости. Лишившись возможности дышать, он погибнет, так и не отцепившись от кожи. При этом вероятность заражения вырастет в разы.
Какие симптомы указывают на заражение?
Чтобы проявилась клиническая картина заболевания, должен пройти инкубационный период, а он весьма вариативен — от одного дня до месяца. Пациентам рекомендуют ежедневно измерять температуру. Если она повысилась — это повод немедленно обратиться ко врачу.
При боррелиозе показателем становится возникновение клещевой мигрирующей эритемы в месте присасывания — красного пятна, которое центробежно увеличивается. Такое покраснение обычно больше пяти сантиметров в диаметре, может достигать 20, 30 и даже 60 сантиметров. Бывает и безэритемная форма болезни — в этом случае возможно её хроническое течение с поражением нервной системы, опорно-двигательного аппарата. Чтобы эти симптомы проявились, должно пройти от одного до трёх месяцев после присасывания.
При клещевом энцефалите в случае лихорадочной формы будет наблюдаться фебрильная лихорадка, если поражается оболочка головного мозга, будут признаки менингита: головная боль, тошнота, рвота. Наблюдается ригидность мышц, в том числе затылочных (постоянное их напряжение, вязкозть), возможен симптом Кернига, когда больной, лёжа на спине, не может разогнуть согнутую в колене под прямым углом ногу. Если поражается вещество головного мозга, появляется очаговая симптоматика — нарушения двигательной активности, невозможность удержать голову в вертикальном положении, так называемый синдром «свислой головы». Может манифестировать генерализованный судорожный синдром, впоследствии это порою приводит к развитию эпилепсии Кожевникова. При поражении отдельных пар черепно-мозговых нервов проявляется бульбарная симптоматика — нарушение речи и глотания.
Наиболее благоприятный прогноз при лихорадочной форме клещевого энцефалита. Менингеальные формы также в основном заканчиваются выздоровлением. В случае с очаговыми формами характер течения болезни может быть непредсказуемым. Если в патологический процесс вовлекается ствол головного мозга, летальность очень высока.
Какая профилактика после укуса?
Профилактику назначают, если лабораторными методами обнаруживают в клеще патогены — то есть, если он оказался заражён. Её способ зависит от возбудителей. Если клещ содержит боррелии, выписывают антибиотики. Если правильно подобран антибактериальный препарат, то эффективность такой профилактики — 99%. В случае моноцитарного эрлихиоза или анаплазмоза схема вообще проста, для профилактики достаточно одной таблетки антибиотиков тетрациклинового ряда.
Намного сложнее всё в случае с клещевым энцефалитом. Известно, что с целью его профилактики обычно вводят иммуноглобулин. Однако его эффективность достаточно сомнительна — примерно 62,5% у взрослых и 20−25,5% у детей. По факту он нейтрализует высоковирулентный вирус в месте входных ворот только у вакцинированного человека, в противном случае антител может оказаться недостаточно. К тому же это препарат крови человека и, хотя он, конечно, протестирован на известные гемоконтактные инфекции, всё равно существует риск неизвестных парентеральных инфекций. Иммуноглобулин исключён из клинических рекомендаций по лечению клещевого вирусного энцефалита у детей, а у взрослых его использование носит дискуссионный характер.
Вирус клещевого энцефалита относится к списку биологических агентов, против которых нет средств эффективной этиотропной терапии. Поэтому на первом месте стоит вакцинопрофилактика.
«Мы живём в эндемичном регионе, и по СанПиНу 95% детей до 18 лет должны быть вакцинированы от клещевого энцефалита. У нас же вакцинация населения — примерно 20%, то есть привиты где-то 50% детей и чуть больше 10% взрослых. Для сравнения, в соседней Свердловской области вакцинировано 82% жителей», — говорит Алёна Конькова-Рейдман.
Как правильно ревакцинироваться?
Стандартный курс вакцинации состоит из двух инъекций с интервалом в один-семь месяцев. Спустя 12 месяцев проводится ревакцинация. Устоялось мнение, что в будущем ставить прививку следует каждые три года. Однако сейчас рекомендован индивидуальный подход — пациент сдаёт анализ на антитела к вирусу клещевого энцефалита, и если титр высокий — 1:800, — то ревакцинация пока не требуется. Если же 1:400 или ниже, то ревакцинация проводится.
Ставить первую прививку желательно хотя бы за полгода до начала сезона клещей. В случае, если пациент по каким-то причинам пропустил введение второй вакцины, и прошло достаточно много времени, процедуру нужно будет начинать заново.
Есть ещё экстренная схема, когда вторую дозу вакцины вводят уже через две недели после первой. Этот метод используется, если нужно, например, поехать в эндемичный регион. Через две недели после второй прививки человек уже может отправляться в природный очаг и будет при этом защищён.