Что делать, если укусил клещ? Пять вопросов инфекционисту

Намного сложнее всё в случае с клещевым энцефалитом. Известно, что с целью его профилактики обычно вводят иммуноглобулин. Однако его эффективность достаточно сомнительна — примерно 62,5% у взрослых и 20−25,5% у детей. По факту он нейтрализует высоковирулентный вирус в месте входных ворот только у вакцинированного человека, в противном случае антител может оказаться недостаточно. К тому же это препарат крови человека и, хотя он, конечно, протестирован на известные гемоконтактные инфекции, всё равно существует риск неизвестных парентеральных инфекций. Иммуноглобулин исключён из клинических рекомендаций по лечению клещевого вирусного энцефалита у детей, а у взрослых его использование носит дискуссионный характер.