Фестиваль Дениса Мацуева представит в Уфе уникальную программу

С 28 по 31 мая башкирская столица вновь примет Международный музыкальный фестиваль с участием всемирно известных музыкантов и восходящих звёзд — лауреатов престижных международных музыкальных конкурсов.
Фестиваль «Денис Мацуев представляет: “Диалог поколений” год от года набирает обороты. Если в прошлом году в рамках фестиваля было дано 50 концертов в 22-х российских городах, то в этом году меломанам будет предложено уже более 60-ти концертов в шестнадцати регионах страны.
С 28 по 31 мая фестиваль готовится принять башкирская столица. Хотя история фестиваля «Диалога поколений» началась ещё тринадцать лет назад, в башкирской столице он пройдёт только во второй раз. Главной темой фестиваля в этом году стал Международный конкурс им. Петра Чайковского — одно из главных культурных событий 2023 года, лауреаты которого стали участниками фестивальных программ в разных годах. Программа уфимского фестиваля, который будет проходить на сцене ГКЗ «Башкортостан» с участием Госоркестра республики под руководством маэстро Дмитрия Крюкова, порадует не только поклонников классической музыки, но и любителей джаза. Примечательно, что Дениса Мацуева можно будет услышать в трёх фестивальных концертах, в том числе и в джазовой программе.
Откроется фестиваль 28 мая. В программе — одно из самых популярных произведения классической музыки — Первый концерт для фортепиано с оркестром Чайковского, где солировать будет молодой британский пианист Джордж Харлионо, в прошлом году завоевавший серебряную медаль конкурса Чайковского.
— Я думаю, что сейчас особенно важно сохранять культурные связи между Западом и Россией. Многие иностранные артисты опасаются приезжать в Россию, но я считаю, что сейчас важнее музыка, чем политика, — отметил Джордж Харлионо.
Также в программе первого фестивального дня Концерт для скрипки с оркестром Мендельсона, где солировать будет 17-летняя Стефания Поспехина, лауреат многих престижных конкурсов и ещё два лауреата конкурса им. Чайковского — виолончелистка Мария Зайцева и флейтистка София Виланд. Прозвучат «Цыганские напевы» Пабло Сарасате в переложении для виолончели с оркестром и вариации на темы оперы «Кармен». Денис Мацуев на открытии фестиваля сыграет Второй концерт для фортепиано с оркестром Сергея Прокофьева.
29 мая меломанов ждёт встреча с одним из самых известных юных российских пианистов страны — 13-летним Елисеем Мысиным. Широкую известность российский вундеркинд получил, когда ему было всего пять лет, приняв участие в телевизионном проекте канала «Культура» «Синяя птица». Там-то его и заприметил Денис Мацуев, с которым Елисей тогда даже сыграл в четыре руки своё собственное произведение. В прошлом году 12-летний Елисей Мысин завоевал первую премию на Международном конкурсе пианистов им. Шопена в американском Нэшвилле. Примечательно, что из 26 участников конкурса он был единственным представителем России, к тому же соревновался в старшей возрастной группе «от 16 до 22 лет». Как пояснил юный виртуоз, ему разрешили участвовать в более старшей группе по возрасту, потому что он подготовил сочинение Шопена, которое никак не могло вместиться в двадцать минут, регламентированных условиями конкурса для участников его возраста. А у более старшей группы времени было больше. Елисей рискнул — и выиграл! В Уфе он также будет исполнять музыку своего любимого композитора — вторую и третью части Концерта для фортепиано с оркестром Шопена. В этот же день хорошо известный уфимским меломанам ещё со времён первого фестиваля Ильдара Абдразакова виолончелист Борислав Струлёв исполнит музыку Рахманинова, а Денис Мацуев — Третий фортепианный концерт Бетховена.
30 мая Денис Мацуев и друзья представят уникальную программу — «От классики до джаза», где можно будет открыть для себя многогранный талант знаменитого пианиста — и не только его. Любителей джаза вновь ждёт встреча с Бориславом Струлёвым и с одним из лучших кларнетистов России Артуром Назиуллиным, которые покажут безграничные возможности своих инструментов. В концерте также выступят Андрей Иванов (контрабас), Александр Зингер (ударные) и Екатерина Мочалова (домра).
Завершится фестиваль 31 мая концертом лауреатов и дипломантов конкурса им. Чайковского. Равиль Ислямов исполнит концерт Паганини для скрипки с оркестром, а Джордж Харлионо — Второй фортепианный концерт Чайковского. Лауреат многочисленных международных конкурсов французский пианист японского происхождения Марсель Тадокоро в прошлом году принимал участие в XVII конкурсе Чайковского, но до финала не дошёл .Тем не менее талантливый пианист настолько впечатлил не только публику, но и сопредседателя оргкомитета конкурса, всемирно известного дирижёра Валерия Гергиева, что тот пригласил его выступить в концерте-закрытии конкурса Чайковского. В Уфе Марсель Тадокоро исполнит Первый концерт для фортепиано с оркестром Мориса Равеля.