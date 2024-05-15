Фестиваль Дениса Мацуева представит в Уфе уникальную программу

29 мая меломанов ждёт встреча с одним из самых известных юных российских пианистов страны — 13-летним Елисеем Мысиным. Широкую известность российский вундеркинд получил, когда ему было всего пять лет, приняв участие в телевизионном проекте канала «Культура» «Синяя птица». Там-то его и заприметил Денис Мацуев, с которым Елисей тогда даже сыграл в четыре руки своё собственное произведение. В прошлом году 12-летний Елисей Мысин завоевал первую премию на Международном конкурсе пианистов им. Шопена в американском Нэшвилле. Примечательно, что из 26 участников конкурса он был единственным представителем России, к тому же соревновался в старшей возрастной группе «от 16 до 22 лет». Как пояснил юный виртуоз, ему разрешили участвовать в более старшей группе по возрасту, потому что он подготовил сочинение Шопена, которое никак не могло вместиться в двадцать минут, регламентированных условиями конкурса для участников его возраста. А у более старшей группы времени было больше. Елисей рискнул — и выиграл! В Уфе он также будет исполнять музыку своего любимого композитора — вторую и третью части Концерта для фортепиано с оркестром Шопена. В этот же день хорошо известный уфимским меломанам ещё со времён первого фестиваля Ильдара Абдразакова виолончелист Борислав Струлёв исполнит музыку Рахманинова, а Денис Мацуев — Третий фортепианный концерт Бетховена.