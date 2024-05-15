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В красноярском бутике отказались продать девушке «бесценную» куртку

Красноярска пожаловалась в Роспотребнадзор на магазин, где он отказали продать товар.

Источник: Комсомольская правда

Один из красноярских магазинов получил предостережение от специалистов краевого управления Роспотребнадзора. В ведомстве рассказали эту историю — чтобы информировать других представителей бизнес-сообщества, как не нужно работать.

Девушка пришла в магазин, расположенный в одном из ТРЦ города. И выбрала понравившуюся куртку. Однако когда подошла к кассе рассчитываться, там ей отказали. Нет, не потому что покупательница им не глянулась. А потому что на куртке не оказалось ценника. Другой такой же нужного размера не нашлось.

Продавец предложила: «приходите через два дня — мы сделаем новый ценник». Покупательница к ним не вернулась — потеряли они клиентку своей производственной недисциплинированностью. Девушка пришла в Роспотребнадзор. После установления всех обстоятельств фирме вынесли предостережение.

— Согласно закону, продавец обязан своевременно довести до сведения потребителя необходимую и достоверную информацию о товаре, включая цену в рублях и условия покупки. Также в соответствии с Правилами продажи продавец обязан обеспечить наличие ценников на всех реализуемых товарах, — прокомментировали в ведомстве.