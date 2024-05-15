В красноярском бутике отказались продать девушке «бесценную» куртку

Один из красноярских магазинов получил предостережение от специалистов краевого управления Роспотребнадзора. В ведомстве рассказали эту историю — чтобы информировать других представителей бизнес-сообщества, как не нужно работать.
Девушка пришла в магазин, расположенный в одном из ТРЦ города. И выбрала понравившуюся куртку. Однако когда подошла к кассе рассчитываться, там ей отказали. Нет, не потому что покупательница им не глянулась. А потому что на куртке не оказалось ценника. Другой такой же нужного размера не нашлось.
Продавец предложила: «приходите через два дня — мы сделаем новый ценник». Покупательница к ним не вернулась — потеряли они клиентку своей производственной недисциплинированностью. Девушка пришла в Роспотребнадзор. После установления всех обстоятельств фирме вынесли предостережение.
— Согласно закону, продавец обязан своевременно довести до сведения потребителя необходимую и достоверную информацию о товаре, включая цену в рублях и условия покупки. Также в соответствии с Правилами продажи продавец обязан обеспечить наличие ценников на всех реализуемых товарах, — прокомментировали в ведомстве.