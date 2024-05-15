В красноярском бутике отказались продать девушке «бесценную» куртку

Девушка пришла в магазин, расположенный в одном из ТРЦ города. И выбрала понравившуюся куртку. Однако когда подошла к кассе рассчитываться, там ей отказали. Нет, не потому что покупательница им не глянулась. А потому что на куртке не оказалось ценника. Другой такой же нужного размера не нашлось.