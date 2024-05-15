Роман Костомаров собирается пробежать марафон

«Спортивные инициативы всегда поддерживаю, принимаю в них участие. Хотя я и фигурист, но любой вид спорта не обходится без бега, это фундамент любого спортсмена, он делает тебя сильнее и выносливее. С удовольствием бы принял участие в нем как атлет, но, наверное, через годик. Сегодня что-то совсем тяжело. Стараюсь тренироваться, хоть это дается и тяжелее, чем раньше».