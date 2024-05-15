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Роман Костомаров собирается пробежать марафон

14 мая Роман Костомаров признался, что мечтает стать марафонцем в 2025 году, сообщает Zakon.kz.

Источник: Instagram/romankostomarovkrs

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На пресс-завтраке «ЗаБег РФ» фигурист заявил, что спорт помогает отвлечься от повседневной рутины. Видео с речью фигуриста размещено в Telegram-канале Radio ENERGY.

«Спортивные инициативы всегда поддерживаю, принимаю в них участие. Хотя я и фигурист, но любой вид спорта не обходится без бега, это фундамент любого спортсмена, он делает тебя сильнее и выносливее. С удовольствием бы принял участие в нем как атлет, но, наверное, через годик. Сегодня что-то совсем тяжело. Стараюсь тренироваться, хоть это дается и тяжелее, чем раньше».

Роман Костомаров