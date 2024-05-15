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Приморский край вернул в собственность пляж «Юбилейный» во Владивостоке

Сделки 2005 года, касающиеся земли на набережной, признаны судом незаконными.

Источник: 2GIS

Решением суда часть территории на главной набережной Владивостока возвращена в собственность Приморского края. Как сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона, суд удовлетворил иск о возврате земельного участка, здания и корабельного пирса на пляже «Юбилейный».

Проведённая ранее проверка выявила, что приобретение указанных объектов недвижимости в 2005 году было осуществлено с нарушениями законодательства. Нарушения были зафиксированы как на этапе аукциона, так и при предоставлении земли для эксплуатации, включая участие аффилированных лиц.

В результате данных действий частными лицами была незаконно получена территория пляжа, а также граница входа в объекты защитные сооружения гражданской обороны.

Прокуратура Приморского края взяла на контроль исполнение судебных решений после их вступления в силу, чтобы обеспечить возврат территории в региональную собственность.