Приморский край вернул в собственность пляж «Юбилейный» во Владивостоке

Проведённая ранее проверка выявила, что приобретение указанных объектов недвижимости в 2005 году было осуществлено с нарушениями законодательства. Нарушения были зафиксированы как на этапе аукциона, так и при предоставлении земли для эксплуатации, включая участие аффилированных лиц.