Два случая клещевого боррелиоза зарегистрированы в Хабаровском крае

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю в Николаевском и Охотском районах информирует, что по состоянию на 13 мая в медицинскую организацию обратилось 48 человек, пострадавших от присасывания клещей, в том числе 11 детей, что в 5,1 раз выше среднемноголетних значений, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на администрацию Николаевского муниципального района Хабаровского края.