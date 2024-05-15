Ричмонд
+17°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Два случая клещевого боррелиоза зарегистрированы в Хабаровском крае

От укусов клещей в двух районах пострадали 48 человек, в том числе 11 детей.

Источник: AmurMedia

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю в Николаевском и Охотском районах информирует, что по состоянию на 13 мая в медицинскую организацию обратилось 48 человек, пострадавших от присасывания клещей, в том числе 11 детей, что в 5,1 раз выше среднемноголетних значений, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на администрацию Николаевского муниципального района Хабаровского края.

Зарегистрированы два случая клещевого боррелиоза.

При исследовании клещей в лаборатории ФБУН «Хабаровский НИИ эпидемиологии и микробиологии» Роспотребнадзора 42% клещей были заражены боррелиями, 1,5% вирусом клещевого энцефалита, 5% возбудителями моноцитарного эрлихиоза человека и 13% возбудителями гранулоцитарного анаплазмоза человека.

В целях профилактики инфекций, передающихся клещами, в текущем году запланировано провести акарицидные обработки на площади около 77,5 га. За прошедший период обработано более 37,82 га территорий сквера, кладбищ, мест массового отдыха населения, детских учреждений.

С начала года привито против клещевого энцефалита 1753 человек.

Ситуация находится на контроле территориального отдела УРПН.

здоровье