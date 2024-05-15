Два случая клещевого боррелиоза зарегистрированы в Хабаровском крае

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю в Николаевском и Охотском районах информирует, что по состоянию на 13 мая в медицинскую организацию обратилось 48 человек, пострадавших от присасывания клещей, в том числе 11 детей, что в 5,1 раз выше среднемноголетних значений, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на администрацию Николаевского муниципального района Хабаровского края.
Зарегистрированы два случая клещевого боррелиоза.
При исследовании клещей в лаборатории ФБУН «Хабаровский НИИ эпидемиологии и микробиологии» Роспотребнадзора 42% клещей были заражены боррелиями, 1,5% вирусом клещевого энцефалита, 5% возбудителями моноцитарного эрлихиоза человека и 13% возбудителями гранулоцитарного анаплазмоза человека.
В целях профилактики инфекций, передающихся клещами, в текущем году запланировано провести акарицидные обработки на площади около 77,5 га. За прошедший период обработано более 37,82 га территорий сквера, кладбищ, мест массового отдыха населения, детских учреждений.
С начала года привито против клещевого энцефалита 1753 человек.
Ситуация находится на контроле территориального отдела УРПН.