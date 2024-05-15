Дожди с грозами пройдут в Казахстане 15 мая

По республике ожидается усиление ветра, ночью и утром на севере, северо-западе, в центре страны — туман.
На западе, юге Карагандинской, в центре области Улытау, на юге области Абай, Актюбинской, Костанайской областей, на северо-западе Атыраускойобласти, на юго-востоке Восточно-Казахстанскойобласти, на западе, востоке Кызылординской области, на западе, северо-западе, юго-западе Западно-Казахстанской области сохраняется высокая пожарная опасность, на востоке области Жетысу ожидается высокая пожарная опасность.
В Казалинском районе Кызылординской области, в пустынных районах Туркестанской области сохраняется, в Уржарском районе области Абай ожидается чрезвычайная пожарная опасность.