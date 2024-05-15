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Дожди с грозами пройдут в Казахстане 15 мая

15 мая Южный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы сохранят свое влияние на большую часть территории РК, пройдут дожди с грозами, на востоке, в центре — сильные дожди, град, шкал. Лишь на севере, северо-западе, юго-востоке страны ожидается погода без осадков. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Сейчас в Ричмонде: +17° 7 м/с 88% 752 мм рт. ст. +16°
Источник: pixabay.com

По республике ожидается усиление ветра, ночью и утром на севере, северо-западе, в центре страны — туман.

На западе, юге Карагандинской, в центре области Улытау, на юге области Абай, Актюбинской, Костанайской областей, на северо-западе Атыраускойобласти, на юго-востоке Восточно-Казахстанскойобласти, на западе, востоке Кызылординской области, на западе, северо-западе, юго-западе Западно-Казахстанской области сохраняется высокая пожарная опасность, на востоке области Жетысу ожидается высокая пожарная опасность.

В Казалинском районе Кызылординской области, в пустынных районах Туркестанской области сохраняется, в Уржарском районе области Абай ожидается чрезвычайная пожарная опасность.