Дожди с грозами пройдут в Казахстане 15 мая

15 мая Южный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы сохранят свое влияние на большую часть территории РК, пройдут дожди с грозами, на востоке, в центре — сильные дожди, град, шкал. Лишь на севере, северо-западе, юго-востоке страны ожидается погода без осадков. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».