В Кемеровской области мужчина ответит перед законом за открытие компании

Сообщается, что в 2023 году мужчина получил вознаграждение от незнакомца и осознанно открыл фирму, не собираясь ей управлять. Он предоставил «партнёру» документы, а после сам обратился в налоговую и зарегистрировал юридическое лицо. Став подставным лицом, мужчина получил деньги и собирался зажить спокойно, но сотрудники правоохранительных органов раскрыли обманную схему.