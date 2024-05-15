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В Кемеровской области мужчина ответит перед законом за открытие компании

За вознаграждение мужчина открыл ИП.

СУ СК России по Кемеровской области — Кузбассу в Telegram-канале сообщило о расследовании дела жителя города Топки, который открыл ИП.

Сообщается, что в 2023 году мужчина получил вознаграждение от незнакомца и осознанно открыл фирму, не собираясь ей управлять. Он предоставил «партнёру» документы, а после сам обратился в налоговую и зарегистрировал юридическое лицо. Став подставным лицом, мужчина получил деньги и собирался зажить спокойно, но сотрудники правоохранительных органов раскрыли обманную схему.

В данный момент ведётся установка всех участников произошедшего.