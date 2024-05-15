Всероссийская акция «Монетная неделя» пройдет в Хабаровском крае

С 20 мая по 2 июня жители Хабаровского края могут участвовать во всероссийской акции «Монетная неделя», обменивая монеты на банкноты или зачисляя их на банковский счет. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
— Хотя монеты по-прежнему широко используются в расчетах наравне с бумажными деньгами, большая часть металлических денег остается в копилках и не возвращается в оборот, что приводит к нехватке мелких денег в магазинах. Эта акция призвана помочь вернуть скопившиеся монеты в оборот и снизить издержки на их изготовление и транспортировку, — рассказала заместитель управляющего Отделением Банка России по Хабаровскому краю Наталья Вьюгина.
В обращении находится более 72 миллиардов монет. Если их равномерно распределить между всеми жителями страны, каждый получит примерно 500 монет, что эквивалентно примерно 850 рублям. Дополнительную информацию о банках, принимающих участие в акции, и условиях ее проведения можно найти на официальном сайте мероприятия.