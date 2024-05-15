Стоимость курицы в России резко взлетела

«В марте 2024 года, например, в центре России куриный окорок стоил 179 рублей за килограмм, что на 48% больше год к году, тушка бройлера — 164 рубля (рост на 33%), куриное бедро — 132 рубля, что на 31% дороже, чем год назад», — передает данные НСП «Коммерсант». Там добавили, что беспошлинный ввоз куриного мяса в Россию с начала 2024 года привел к увеличению импорта на 16% за первые два месяца года, однако не принес обещанного эффекта в виде снижения цен.