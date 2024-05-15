Контроль за мигрантами будет ужесточен в России: что готовит МВД

«Готовим реформу регулирования трудовой миграции и усиления контроля за мигрантами. В рамках этой реформы, которая сейчас нами разрабатывается, нам нельзя впадать в другую крайность — нельзя допустить роста ксенофобии и необоснованного применения мер воздействия к этим гражданам», — отметил и.о. главы МВД России Владимир Колокольцев.