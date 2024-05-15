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Контроль за мигрантами будет ужесточен в России: что готовит МВД

ВЛАДИВОСТОК, 15 мая, ФедералПресс. В России будет усилен контроль за пребыванием мигрантов. В МВД готовят миграционную реформу.

Источник: РИА "Новости"

«Готовим реформу регулирования трудовой миграции и усиления контроля за мигрантами. В рамках этой реформы, которая сейчас нами разрабатывается, нам нельзя впадать в другую крайность — нельзя допустить роста ксенофобии и необоснованного применения мер воздействия к этим гражданам», — отметил и.о. главы МВД России Владимир Колокольцев.

Об этом он сообщил во время совещания в Совете федерации. Однако подробности реформы пока что не разглашаются.

Также во время своего выступления Колокольцев отметил, что с 2021 года в России было принято 30 законов, которые регулируют порядок находятся иностранцев в стране, большинство из них было подготовлено МВД.

Отметим, что ужесточение миграционной политики началось после теракта в «Крокус Сити Холле», в результате которого погибли 145 человек.

Напомним, в Приморье регулярно проводится работа по выявлению незаконных мигрантов. Также новоиспеченных граждан России проверяют на постановку на воинских учет. Сотрудники полиции проводят рейды во всех муниципалитетах края.