Контроль за мигрантами будет ужесточен в России: что готовит МВД

«Готовим реформу регулирования трудовой миграции и усиления контроля за мигрантами. В рамках этой реформы, которая сейчас нами разрабатывается, нам нельзя впадать в другую крайность — нельзя допустить роста ксенофобии и необоснованного применения мер воздействия к этим гражданам», — отметил и.о. главы МВД России Владимир Колокольцев.
Об этом он сообщил во время совещания в Совете федерации. Однако подробности реформы пока что не разглашаются.
Отметим, что ужесточение миграционной политики началось после теракта в «Крокус Сити Холле», в результате которого погибли 145 человек.
Напомним, в Приморье регулярно проводится работа по выявлению незаконных мигрантов. Также новоиспеченных граждан России проверяют на постановку на воинских учет. Сотрудники полиции проводят рейды во всех муниципалитетах края.