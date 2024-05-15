Челябинский блогер Чистомэн очистил берега Приморья от мусора

"За свои 9 чистомэнских лет я побывал в 40 городах. И с точки зрения замусоренности Владивосток ничем не удивляет. Все как везде. Есть люди, которые не мусорят, есть которые мусорят. Есть и бычкометы, и мангалорцы. Все как обычно. Местные будут винить туристов. Туристы — местных. Что делать? Менять привычки. Менять инфраструктуру. Менять отношение к упаковке. Иначе будет все только хуже и хуже, — подытожил поездку в Приморье Чистомэн.