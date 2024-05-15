Челябинский блогер Чистомэн очистил берега Приморья от мусора

В Челябинске, да и во всей России Чистомэна знают многие. Этот человек — настоящий супергерой, очищающий города от тонн мусора. Наконец, он добрался и до Владивостока, такого далекого от Урала, чтобы хоть немного сделать жизнь местных лучше и чище, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».
Героя в зеленой маске зовут Артур Матис-Сиразеев. Он прилетел в столицу Приморья 9 мая. Борец за чистоту оценил обстановку во Владивостоке как рядовую, отметив, что столица Приморья примерно так же загрязнена, как и большинство крупных городов страны. Однако есть и доля позитива — урны. На них Чистомэн в первую очередь обращает внимание. И большинство из них во Владивостоке оказались идеальными.
"Идеальные урны найдены всего за пару часов гулянья по Владивостоку. Они соответствуют всем критериям: высокие, большого объема, узкое отверстие, мусор не вывалится, сложно запихнуть бытовые отходы, — рассказал блогер в своем паблике VK, где у него 74 000 подписчиков.
Чистомэну пришлось по нраву пианино у моря на Русском. Фото: личная страничка героя публикации в сети.
"За свои 9 чистомэнских лет я побывал в 40 городах. И с точки зрения замусоренности Владивосток ничем не удивляет. Все как везде. Есть люди, которые не мусорят, есть которые мусорят. Есть и бычкометы, и мангалорцы. Все как обычно. Местные будут винить туристов. Туристы — местных. Что делать? Менять привычки. Менять инфраструктуру. Менять отношение к упаковке. Иначе будет все только хуже и хуже, — подытожил поездку в Приморье Чистомэн.
Чистомэн начал свой путь к большой уборке в 2015 году. Тогда, катаясь на велосипеде вдоль одного из челябинских озер, он увидел горы мусора. Спустя некоторое время он вернулся с мусорными пакетами и очистил берег. Ему понравилась идея делать мир вокруг себя чище, чем он и продолжил заниматься. С каждым убранным окурком герой в зеленой маске зарабатывал известность. В конце концов его имя прогремело по всей России, он даже стал лицом сериала на ТНТ «Патриот» (16+).
Ранее «Комсомолка» сообщала, что в акватории набережной Спортивной гавани нашли желтое пятно грязи, напугавшее приморцев. Позже выяснилось, что это была пыльца хвойных растений.