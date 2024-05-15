Хабаровские музеи приглашают в гости полуночников

К «Ночи в Гродековском музее» готовятся его партнёры. Так, детский центр изобретений и экспериментов «Эйнштейн» проведёт два мастер-класса, на которых посетители смогут создать пневморакету и самолёт! Пневморакета — это отличный способ изучения раздела физики о пневматике! Разберётся даже ребёнок, обещают организаторы. Этот мастер-класс развивает образное мышление, мелкую моторику и учит работать с простыми подручными материалами. Самолет из потолочной плитки — это изучение аэродинамики и основы авиации. Ребенок разовьет в себе творческие и конструкторские способности. Партнёры из «Мосигры» принесут популярные настольные игры! «Взрывные котята» — русская рулетка в карточном виде. Буквально за пять минут игры, и вы вкусите весь опыт выживания. «Колонизаторы» — экономическая игра про умение построить цепь городов на тесном острове, не подравшись с соседом. В общем, скучно точно не будет!