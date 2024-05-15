Администрация Владивостока назвала дату общегородского последнего звонка

Общегородской последний звонок во Владивостоке запланировали на 25 мая, сообщили на сайте городской администрации.
Мероприятие для школьников, заканчивающих 11-й класс в 2024 году, состоится на стадионе «Авангард». Для гостей приготовили обширную музыкальную и развлекательную программы. На главной сцене выступят исполнительницы Тося Чайкина и Аня Покров.
В управлении по работе с муниципальными учреждениями образования рассказали, что после традиционного последнего звонка в школах города 25 мая выпускников ждёт общегородское мероприятие. Для школьников сделали индивидуальные пригласительные от главы города Константина Шестакова. Ребята получат их уже на этой неделе.
Первый заместитель главы администрации Владивостока Сергей Дмитриенко пояснил, что на празднике для выпускников будет много интерактивных мероприятий. Запланированы конкурсы и приятная музыка от популярных среди молодёжи исполнителей. Также на главной сцене состоится награждение выдающихся выпускников 2024 года. В мэрии отметили, что пропуск на праздник будет только по специальным пригласительным, которые школьникам направят индивидуально.
Начало праздника запланировали на 16:30, он продлится до 21:00. Для выпускников подготовят тематические инсталляции, также они смогут поучаствовать в фотосессиях. Участники мероприятия даже смогут встретиться с исполнительницей Тосей Чайкиной во время одного из конкурсов.
На сайте Молодёжной столицы России можно узнать новости об общегородском последнем звонке. Напомним, в 2024 году Владивосток наряду с Москвой избрали Молодёжной столицей. Об этом решении заявил первый заместитель руководитея администрации президента Сергей Кириенко. В честь нового звания на въезде во Владивосток установили специальный дорожный знак.
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