Администрация Владивостока назвала дату общегородского последнего звонка

Первый заместитель главы администрации Владивостока Сергей Дмитриенко пояснил, что на празднике для выпускников будет много интерактивных мероприятий. Запланированы конкурсы и приятная музыка от популярных среди молодёжи исполнителей. Также на главной сцене состоится награждение выдающихся выпускников 2024 года. В мэрии отметили, что пропуск на праздник будет только по специальным пригласительным, которые школьникам направят индивидуально.