На улице Чернышевского в Уфе снесут деревья

По информации пресс-службы, в Уфе в этом году было высажено 1,2 тыс. деревьев и 374 кустарника. Всего до конца мая планируется высадить более 3 тыс. деревьев и 3,2 тыс. кустарников. 250 крупномеров появятся на улицах Карла Маркса, Коммунистической, Октябрьской революции, Пушкина, 50 лип — на участке улицы Ленина — от Достоевского до Революционной улицы.