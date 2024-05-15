По информации пресс-службы, в Уфе в этом году было высажено 1,2 тыс. деревьев и 374 кустарника. Всего до конца мая планируется высадить более 3 тыс. деревьев и 3,2 тыс. кустарников. 250 крупномеров появятся на улицах Карла Маркса, Коммунистической, Октябрьской революции, Пушкина, 50 лип — на участке улицы Ленина — от Достоевского до Революционной улицы.
На улице Чернышевского в Уфе снесут деревья
В Уфе планируется снос аварийных деревьев на улице Чернышевского — на участке от улицы Ленина до улицы Мустая Карима, сообщили в пресс-службе мэрии. Вместо ветхих деревьев власти города обещают высадить новые, уточнили в администрации.