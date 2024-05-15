Главные новости в Молдове 15 мая

1. Жара еще не скоро — к холоду и заморозкам в Молдове прибавятся дожди: Синоптики рассказали, почему не надо прятать теплые вещи.
2. «Райком закрыт — все ушли на фронт»: Что будут делать правители Молдовы, если завтра в стране начнется реальная война.
3. Власть утверждает, что российской пропаганды в Молдове стало намного больше: Значит, дело не в закрытых СМИ, которые огульно обвинили именно в этом.
4. Шокирующий случай в Кишиневе: Собаку оставили умирать в муках на цепи — без еды и воды.
5. Пасхальное чудо в Молдове: Врачи спасли ребёнка от смертельной болезни, у малыша диагностировали столбняк.