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Главные новости в Молдове 15 мая

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро среды, 15 мая 2024 года.

Сейчас в Ричмонде: +17° 7 м/с 88% 752 мм рт. ст. +16°
Источник: Комсомольская правда

1. Жара еще не скоро — к холоду и заморозкам в Молдове прибавятся дожди: Синоптики рассказали, почему не надо прятать теплые вещи.

2. «Райком закрыт — все ушли на фронт»: Что будут делать правители Молдовы, если завтра в стране начнется реальная война.

3. Власть утверждает, что российской пропаганды в Молдове стало намного больше: Значит, дело не в закрытых СМИ, которые огульно обвинили именно в этом.

4. Шокирующий случай в Кишиневе: Собаку оставили умирать в муках на цепи — без еды и воды.

5. Пасхальное чудо в Молдове: Врачи спасли ребёнка от смертельной болезни, у малыша диагностировали столбняк.

медицина