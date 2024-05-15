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Роспотребнадзор: 3 района Новосибирской области с наибольшим риском укуса клещей

Медики настоятельно рекомендуют не пренебрегать вакцинацией и соблюдать меры предосторожности при прогулках на природе.

Источник: BFM.RU- Новосибирск

Три района Новосибирской области, в которых вероятность встретиться с клещами наиболее высока, назвали специалисты. Сообщение об этом было опубликовано на сайте «precedent.tv».

Специалисты назвали три района Новосибирской области, где отмечается самая высокая вероятность столкновения с клещами: Мошковский, Новосибирский и Тогучинский.

Заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по НСО Лада Самойлова отметила, что в самом Новосибирске ситуация должна быть иной: скверы, парки и кладбища обработаны инсектицидными препаратами, что подразумевает полное уничтожение паукообразных переносчиков опасных заболеваний.

Однако эксперт призывает к бдительности, поскольку стопроцентной гарантии отсутствия клещей нет. Результативность обработки территорий зависит от множества факторов, таких как тщательность уборки перед обработкой, качество используемых препаратов и профессионализм специалистов.

«Валежник, просроченные препараты или недостаточно квалифицированные дезинфекторы могут снизить эффективность обработки», — пояснила Лада Самойлова.

В связи с этим медики настоятельно рекомендуют не пренебрегать вакцинацией и соблюдать меры предосторожности при прогулках на природе. По данным Роспотребнадзора, на данный момент около 60% новосибирцев привиты против клещевого энцефалита.

Врачи подчеркивают, что при своевременном обращении за медицинской помощью и проведении профилактических мероприятий можно минимизировать риски заражения клещевыми инфекциями.

Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что в Новосибирской области растёт число заболевших клещевыми инфекциями.

здоровье