Роспотребнадзор: 3 района Новосибирской области с наибольшим риском укуса клещей

Три района Новосибирской области, в которых вероятность встретиться с клещами наиболее высока, назвали специалисты. Сообщение об этом было опубликовано на сайте «precedent.tv».
Специалисты назвали три района Новосибирской области, где отмечается самая высокая вероятность столкновения с клещами: Мошковский, Новосибирский и Тогучинский.
Заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по НСО Лада Самойлова отметила, что в самом Новосибирске ситуация должна быть иной: скверы, парки и кладбища обработаны инсектицидными препаратами, что подразумевает полное уничтожение паукообразных переносчиков опасных заболеваний.
«Валежник, просроченные препараты или недостаточно квалифицированные дезинфекторы могут снизить эффективность обработки», — пояснила Лада Самойлова.
В связи с этим медики настоятельно рекомендуют не пренебрегать вакцинацией и соблюдать меры предосторожности при прогулках на природе. По данным Роспотребнадзора, на данный момент около 60% новосибирцев привиты против клещевого энцефалита.
Врачи подчеркивают, что при своевременном обращении за медицинской помощью и проведении профилактических мероприятий можно минимизировать риски заражения клещевыми инфекциями.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что в Новосибирской области растёт число заболевших клещевыми инфекциями.