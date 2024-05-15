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Синоптики рассказали о погоде в Новосибирске летом-2024

Какая погода будет в Новосибирске летом 2024 года? Синоптики дали предварительный прогноз.

Сейчас в Ричмонде: +17° 7 м/с 88% 752 мм рт. ст. +16°
Источник: Агентство «Москва»

Весенние деньки стремительно подходят к концу. Буквально через пару недель календарь известит о наступлении долгожданного лета. Каким же будет это лето в Новосибирске? Ждать ли новосибирцам изнуряющей жары или регион накроют обильные ливни?

— Мы на сезон составляем предварительный прогноз. Пока все стандартно. Все близко к норме, — рассказала изданию «МК в Новосибирске» начальник отдела метеопрогнозов «Западно-Сибирского УГМС» Наталья Кичанова.

Специалист отметила, что согласно предварительным расчетам, июль может выдаться более прохладным и дождливым, чем обычно. Июльские прогнозы пока указывают на температуры около и ниже нормы, а также повышенное количество осадков.

В то же время синоптик подчеркнула, что эти прогнозы пока носят предварительный характер и будут уточняться ближе к началу лета с учетом развития метеорологических процессов.

Согласно прогнозу сервиса «Яндекс. Погода» в первые дни июня будет примерно +18, +19 градусов по Цельсию. В целом температура воздуха в июне, июле и августе прогнозируется в диапазоне от +20 до +24 градусов.

Ранее «Прецедент» сообщал, что в Новосибирской области дачников предупредили о заморозках до −4 градусов.

Егор САФРОНОВ.