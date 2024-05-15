Синоптики рассказали о погоде в Новосибирске летом-2024

Весенние деньки стремительно подходят к концу. Буквально через пару недель календарь известит о наступлении долгожданного лета. Каким же будет это лето в Новосибирске? Ждать ли новосибирцам изнуряющей жары или регион накроют обильные ливни?
— Мы на сезон составляем предварительный прогноз. Пока все стандартно. Все близко к норме, — рассказала изданию «МК в Новосибирске» начальник отдела метеопрогнозов «Западно-Сибирского УГМС» Наталья Кичанова.
Специалист отметила, что согласно предварительным расчетам, июль может выдаться более прохладным и дождливым, чем обычно. Июльские прогнозы пока указывают на температуры около и ниже нормы, а также повышенное количество осадков.
Согласно прогнозу сервиса «Яндекс. Погода» в первые дни июня будет примерно +18, +19 градусов по Цельсию. В целом температура воздуха в июне, июле и августе прогнозируется в диапазоне от +20 до +24 градусов.
Ранее «Прецедент» сообщал, что в Новосибирской области дачников предупредили о заморозках до −4 градусов.
Егор САФРОНОВ.