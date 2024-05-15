Воронеж принял вчера из Белгорода 47 беженцев

Об этом сообщили в правительстве Воронежской области.
Опасный регион из-за оперативной обстановки решили покинуть 25 человек из Белгорода и 22 человека из Белгородской области.
— Все, кто переживает за безопасность себя и близких и хотят на время уехать из региона, могут обратиться по номеру 122 или в соцзащиту по месту жительства, — сообщила пресс-служба облправительтсва.
Ежедневно в соседнем регионе объявляется опасность БПЛА и ракетная опасность. Сегодня ночью, 15 мая, над Белгородом сбито несколько воздушных целей на подлете к городу. По предварительным данным, пострадали двое мирных жителей. В поселке Дубовое в результате прямого попадания снаряда загорелся частный дом. Также выявлены повреждения семи домовладений.
Напомним, что 13 мая в результате массированных обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины погибли 19 мирных жителей, 15 из которых извлекли из-под завалов разрушившегося подъезда многоэтажки. 27 человек получили ранения различной степени тяжести.