Сезон охоты на косулю открывается в Беларуси 15 мая

В Госинспекции напомнили, что незаконная добыча косули влечет уголовную ответственность по ч. 2 ст. 282 Уголовного кодекса Беларуси. Предусмотрено лишение права на охоту со штрафом, ограничение свободы на двухлетний срок или ее лишение на три года.