Сезон охоты на косулю открывается в Беларуси 15 мая

Охотиться можно будет вплоть до 30 сентября. При этом разрешена добыча взрослых самцов, а также на селекционных животных данного вида любого пола и возраста.
Выходить в угодья можно круглосуточно, допускается охота из засады либо с подхода. Разрешено использовать нарезное, гладкоствольное и метательное охотничье оружие, а для поиска подранков — охотничьих собак.
В Госинспекции напомнили, что незаконная добыча косули влечет уголовную ответственность по ч. 2 ст. 282 Уголовного кодекса Беларуси. Предусмотрено лишение права на охоту со штрафом, ограничение свободы на двухлетний срок или ее лишение на три года.
Кроме того, нарушитель должен будет возместить причиненный природе ущерб, заплатив 120 базовых величин (4800 рублей) за каждую убитую особь.