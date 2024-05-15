Лето в три смены. Сколько стоит детский отдых в нижегородских лагерях?

Интернет пестрит объявлениями о продаже путёвок в летние детские оздоровительные лагеря в Нижегородской области. Разброс цен широкий: от 16 тыс. до 64 тыс. руб. за одну смену длиной в 21 день. В среднем за отдых ребёнка в лагерях Нижегородской области родители отдадут около 40 тыс. руб. За эти деньги ребёнка обязуются разместить в комнате вместимостью от двух до пяти человек, кормить пять раз в день, развлекать и оздоравливать. Чаще всего цена отдыха напрямую зависит от материальной базы лагеря (бассейн, спортзал, кинозал и т. д. ) и насыщенности смены различными активностями. Например, в ряде лагерей есть специальные тематические смены — от актёрской до инженерной.