Лето в три смены. Сколько стоит детский отдых в нижегородских лагерях?

В какую сумму обходится отдых школяров и кто может претендовать на хорошие скидки, разбирался nn.aif.ru.
Семейный бюджет не потянет.
Интернет пестрит объявлениями о продаже путёвок в летние детские оздоровительные лагеря в Нижегородской области. Разброс цен широкий: от 16 тыс. до 64 тыс. руб. за одну смену длиной в 21 день. В среднем за отдых ребёнка в лагерях Нижегородской области родители отдадут около 40 тыс. руб. За эти деньги ребёнка обязуются разместить в комнате вместимостью от двух до пяти человек, кормить пять раз в день, развлекать и оздоравливать. Чаще всего цена отдыха напрямую зависит от материальной базы лагеря (бассейн, спортзал, кинозал
«В 2023 году дочь ездила в частный лагерь, где дети жили в специальных шатрах, было много развлечений со спортивным уклоном, вкусно кормили. Тогда за смену мы заплатили 35 тыс. руб., в этом году 12 дней в лагере стоит уже 40 тыс. руб., — говорит мама двоих детей, жительница Нижнего Новгорода Мария Зиновьева. — Этим летом дочь в лагерь не поедет, поскольку младший сын идёт в первый класс, это большая нагрузка на наш семейный бюджет, лагерь уже не потянем».
По словам Марии, ребёнка в лагерь надо не просто отправить, но и собрать: купить ему необходимую одежду и обувь, средства личной гигиены. Сумма на сборы тоже выходит кругленькая — до 10 тысяч руб.
Получить путёвку в детский оздоровительный лагерь в Нижегородской области можно бесплатно. Например, на это вправе рассчитывать талантливые дети, многодетные и одинокие родители, дети-сироты. Однако озаботиться этим надо было ещё до октября 2023 года, когда был завершён приём заявок на предоставление льготной путёвки.
«Если мы говорим о приёмных детях, то для них отдых в лагерях не всегда позитивный опыт, порой возвращающий их к казённой атмосфере детского дома, — рассуждает многодетная мама Татьяна Фалина. — Детям из семей тоже бывает сложно адаптироваться в новом коллективе. Здесь всё очень индивидуально. Прежде чем тратить деньги, поговорите с сыном или дочерью: действительно ли они готовы к такой поездке?».
В Турцию ещё дороже.
Вправе получить 60%-ную компенсацию на детский отдых и семьи, не попадающие в льготные категории. Однако компенсация рассчитывается исходя из средней стоимости путёвки, установленной правительством Нижегородской области. В 2024 году это 23 037 ₽, значит, родители вправе получить 13 822,2 ₽ компенсации за одну путёвку, даже если стоила она в среднем 40 тыс. руб.
Директор нижегородской туристической компании Мария Свиридова уверена: 40 тыс. руб. — более чем адекватная стоимость отдыха ребёнка в оздоровительном лагере в 2024 году. «В среднем один день обойдётся в две тысячи руб. За эти деньги ребёнок накормлен и занят полезным делом. Лагерь же ещё должен оплачивать коммунальные услуги, зарплаты педагогам и обслуживающему персоналу, — рассуждает Мария Свиридова. — Если вы полетите в Турцию с ребёнком, вы потратите в разы больше, даже не приобретая для него отдельное место в номере. Только перелёт по нынешним ценам выйдет в 30 тыс. руб.».
По мнению эксперта, отдых в детских лагерях всё популярнее в Нижегородской области. В некоторые круглогодичные лагеря очередь на полгода вперёд, поскольку мест всем не хватает. Естественно, что в условиях дефицита рост цен год от года неизбежен.
Кстати.
Летом 2023 года в Нижегородской области работало около 1090 организаций, где отдохнули свыше 104 тыс. детей. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора.