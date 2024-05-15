В Волгограде стартовал прием документов на бесплатные места на парковке

По информации областного комитета транспорта и дорожного хозяйства, в Волгограде стартовал прием документов от граждан, транспортные средства которых включат в реестр для предоставления бесплатных мест на платных парковках. Первая такая парковка начнет работать на площади у железнодорожного вокзала с 20 мая.