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В Волгограде стартовал прием документов на бесплатные места на парковке

В регионе начался сбор документов от граждан, подтверждающих право на бесплатную парковку. Подобная возможность предусмотрена для ряда категорий льготников.

Источник: Волгоградская правда

По информации областного комитета транспорта и дорожного хозяйства, в Волгограде стартовал прием документов от граждан, транспортные средства которых включат в реестр для предоставления бесплатных мест на платных парковках. Первая такая парковка начнет работать на площади у железнодорожного вокзала с 20 мая.

Рассчитывать на льготу могут ветераны Великой Отечественной войны и ветераны боевых действий; многодетные родители; участники СВО и члены их семей; собственники электромобилей.

Чтобы воспользоваться этим правом, волгоградцу нужно предоставить пакет необходимых документов в облкомдортранс лично, через МФЦ или почту. Портал «Госуслуги» временно не оказывает эту услугу.